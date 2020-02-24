У белорусско-литовской границы нашли контрабанду, а еще мужчину в маскхалате. Говорит, не его

Источник материала: Tut.by

В 50 метрах от белорусско-литовской границы пограничники задержали мужчину без документов в гидрокостюме и маскхалате. Подробности рассказали в ГПК.





Около 4 часов утра 24 февраля пограничники нашли в непосредственной близости от литовской территории три коробки с сигаретами. Поискали еще — и оказалось, что неподалеку спрятаны еще три коробки. А потом в кустах нашли мужчину в специальном снаряжении.

Оказалось, это 39-летний житель Гродненской области. Он сразу заявил, что все это — не его, правда, пояснить, что делал у границы, не смог.

В отношении задержанного начат административный процесс за нарушение пограничного режима. Одно только пребывание в погранзоне без документов может обойтись мужчине в 50 базовых.