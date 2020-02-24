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Березовый сок в феврале пошел в Могилевской области. И это ненормально!
24.02.2020 14:28 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
До конца календарной зимы еще неделя, а в Могилевской области уже начали заготавливать березовый сок. И это ненормально! Хотя с учетом того, что климатической зимы в Беларуси так и
Фото и видео сбора березового сока в конце февраля в Кировском районе прислал читатель TUT.BY Максим.
То, что березовый сок пошел так рано, — это аномалия, рассказал TUT.BY главный лесничий Могилевского лесхоза Валерий Голякевич. За его 14 лет работы это первый такой случай. Хотя, говорит специалист, с такой теплой зимой это неудивительно.
По словам Валерия Голякевича, одиночные березы или березы на опушке леса чаще всего начинают давать сок раньше остальных. В прошлом году массовый сбор сока начался в середине марта. Что будет в этом году, прогнозировать рано — земля еще замерзшая.
— Собирать березовый сок можно в определенных местах с соблюдением определенных параметров, чтобы не навредить дереву, — напоминает специалист. — Если в таком раннем сборе сока все правила соблюдены, то дерево не пострадает. Также сбор разрешен на деревьях, которые через 3 года пойдут в рубку.
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Специалисты говорят, что это первый на их памяти случай за последние 14 лет.
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