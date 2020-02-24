Столбцы примут областные «Дожинки» в 2022 году

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— В нашей жизни самое главное — это принимать решения, поэтому раз мы с вами сегодня пришли к тому, что вы проведёте областной праздник, так тому и быть, — сказал глава региона. По мнению Александра Турчина, у Столбцовского района есть резервы для дальнейшего развития, регион может шагнуть вперед во многих направлениях экономики. Здесь необходимо внедрять современные технологии и производить востребованную продукцию, наращивать экспорт и привлекать инвестиции, развивать предпринимательство и создавать новые рабочие места.

Все это должно улучшить благосостояние наших граждан, укрепить экономику района, области и страны.

Уверен, что вместе мы сможем достичь этих целей, — отметил Александр Турчин.

Председатель Столбцовского райисполкома Денис Колесень подчеркнул, что проведение «Дожинок» даст новый импульс для развития региона.

— Мы чувствуем, что готовы к этому важному событию. И у нас ещё есть время, чтобы достойно принять фестиваль, сделать его одним из самых уникальных в истории Минской области, — отметил председатель райисполкома.

Напомним, в этом году областной фестиваль-ярмарку тружеников села «Дожинки-2020» примет Червень.