Как включаются в общество люди с инвалидностью

Источник материала: Газета Авангард

Проблема социализации инвалидов и возможности получения людьми с инвалидностью доступа к информации существует во всем мире. В нашей стране реализуются незыблемые принципы международной Конвенции о правах инвалидов, о которых стоит помнить каждому. Это уважение достоинства и самостоятельности человека, недискриминация, эффективное вовлечение в жизнь общества и равенство возможностей… Люди, не испытывающие проблем со здоровьем, должны понимать и принимать особенности людей с инвалидностью, уважать их право сохранять свою индивидуальность, получать новые знания и тем самым обретать опыт.





На бумаге все расписано ясно. А как на деле осуществляется включение в общество людей с инвалидностью? Конкретные идеи и дельные решения в этой сфере есть, ведь инклюзия — это процесс непрерывный. Возьмем, к примеру, проект содействия обеспечению белорусов — инвалидов по зрению информацией. Если бы вам завязали глаза и предложили «почитать» прессу, вы бы удивленно хмыкнули и захотели бы поскорей сорвать повязку с возгласом: «Это невозможно!» Однако наука не стоит на месте. Любопытно то, что многие инклюзивные современные новинки придуманы людьми с инвалидностью, а не теми, у кого руки-ноги целы и все каналы восприятия работают как положено… Например, для незрячих и маломобильных людей в стране недавно появилось любопытное техническое изобретение — проигрыватель «Веб-бокс», о котором еще недавно можно было только мечтать. Его автор — незрячий программист из Нидерландов.

Как раньше человеку без зрения можно было почитать газету или ознакомиться с последними интернет-новостями? Только в случае если родственник, волонтер или друг начитает ему вслух текст. А сегодня благодаря активности Белорусского товарищества инвалидов по зрению «Веб-бокс» стал своеобразным мостом к многообразной информации. Устройство с пятью кнопками позволяет воспринимать на слух выпуски СМИ и блогов, узнавать о погоде, курсах валют, управлять электронной почтой, общаться в рассылках, подключаться к библиотекам. Многие электронные аудиокниги легко устанавливаются через приложения на смартфон. Разве это не чудо? Белорусские разработчики, которые, заметьте, сами являются незрячими, постоянно развивают возможности «говорящего» плеера.

Что еще в нашей стране облегчает жизнь людям, которые вынуждены передвигаться с тростью? Многие интернет-магазины переходят на голосовые заказы товаров, а мобильные операторы делают бесплатными звонки для сообществ инвалидов по зрению. Для полноценного развития и досуга таких людей открыты культурные инклюзивные проекты: поэтические клубы, музыкальные группы и другое. Недавно статус образцового получил хор «Радость души», в котором интегрировались зрячие школьники и дети, лишенные способности отчетливо видеть.

Изобретений для того, чтобы незрячему не унывать и двигаться по жизни дальше, немало. Это тактильная плитка, объявление остановок в общественном транспорте, озвученные светофоры и информаторы. Для инвалидов по зрению, которых в стране более 12,5 тысячи, заработала белорусская разработка Buzzpoint, позволяющая ориентироваться на местности по озвученным маякам, с радиусом действия около 50 метров. Установленное в телефоне приложение находит ближайшие точки в городе и позволяет их активировать. При входе-выходе в здание, метро информаторы издают звук, и вы спокойно можете на них идти.

И таких маяков для адаптации людей с инвалидностью в стране становится все больше. Кто знает, может, в будущем благодаря их появлению привычное всем клише «ограниченные возможности» и вовсе исчезнет из обихода.