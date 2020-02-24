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Чаще всего белорусы заражаются ВИЧ половым путем. Сколько всего в стране людей с позитивным ВИЧ-статусом

24.02.2020 15:28 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси у более 22 тысяч человек — ВИЧ-положительный статус. Как пояснили TUT.BY в отделе профилактики ВИЧ-инфекции и парентеральных вирусных гепатитов Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, больше всего людей с ВИЧ-положительным статусом живут в Гомельской области (8 249), а меньше всего — в Гродненской (933 человека). Чаще всего белорусы заражаются ВИЧ половым путем.


Фото: Reuters

По данным на 1 февраля 2020 года с ВИЧ-положительным статусом в Беларуси проживает 22 179 человек. Меньше всего в Гродненской области — 933 человека, затем идет Витебская область — и 1213 человек, Могилевская область — и 1594 человека, Брестская область — и 1653 человека, Минская область — и 3595 человек, Минск — и 4942 человека и Гомельская область — и 8249 человек.

За январь 2020 года зарегистрировано 140 новых случаев ВИЧ-инфекции (1,48 на 100 тысяч населения), для сравнения за январь 2019 года — 136 случаев (1,44 на 100 тысяч населения). Из них в возрастной группе с 15 до 49 лет зарегистрирован 121 случай ВИЧ, за аналогичный период 2019 года — 118 случаев. Удельный вес женщин составил — 37,9%, мужчин — 62,1%, за аналогичный период 2019 года: женщин — 33,1%, мужчин — 66,9%. Доля пути передачи ВИЧ через инъекции была 21,4%, полового пути передачи ВИЧ — 78,6%. Больше всего новых случаев ВИЧ выявлено в Гомельской области — их 40, меньше всего в Брестской области — их шесть.

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Теги: Минск
 
 
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