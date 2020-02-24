Масленичная неделя начинается с понедельника

Вокруг него сложилось много традиций и даже поверий. Проводы зимы и встреча весны наши предки сопровождали народными гуляниями, застольями.
У праздника языческие корни. Считается, что он был связан с прославлением Ярилы — бога Солнца. По другой версии — Велеса, покровителя скота. После того, как на Руси установилось христианство как главенствующая вера, традицию праздновать переход от зимы к весне сохранили.
Согласно христианским традициям за время Масленичной недели верующие должны максимально приблизиться к прощению своих грехов, примириться с ближними. Все это отражено в названиях каждого дня. А еще в том, что обязательно следует сделать каждому верующему.
Как называются дни Масленицы в 2020 году
Всю масленичную неделю принято делить на два относительно равных периода. С понедельника по среду — Узкая Масленица, а с четверга по воскресенье — Широкая.
Каждый день имеет свое название, которое связано с обязательными действиями:
В 2020 году начало Масленичной недели приходится на 24 февраля. Эта дата ежегодно меняется и зависит от празднования Пасхи. Отсюда и еще одно название праздника — Поползуха.
Значение каждого дня масленичной недели
Свои названия масленичные дни получили не просто так. Наши предки вкладывали в них определенный смысл. А еще они были своего рода путеводителями, напоминая молодым что обязательно следует сделать.
Первый день «Встреча» получил свое название не просто так. В понедельник полагалось соорудить чучело Масленицы из соломы. Там, где проходили народные гулянья, строились горки, крепости из снега. В этом активное участие принимали дети, подростки. Женщины приступали к выпеканию блинов. Причем первый полагалось отдать нищим с просьбой помянуть умерших родственников. Невестки отправлялись к своим родителям. Встреч в первый день Масленицы было запланировано немало. Отсюда и название.
Во второй день «Заигрыш» начинаются народные гулянья. Но центральным занятием было не это, а сватовство. Неженатые юноши ходили на смотрины, выбирали невест. Сегодня многие верующие сохранили эту традицию, а потому именно во вторник делают предложение руки и сердца своим любимым. Если сватовство проходило удачно, свадьба могла состояться на Красную горку.
Среда свое название “Лакомка” получила не зря. Выпекание блинов набирало оборотов. Зятья шли в гости к тещам, а те, в свою очередь, старались показать им свое расположение. И блины в этом деле играли самую важную роль.
Четверг — начало Широкой Масленицы. С этого дня все верующие прекращали какую-либо работу и приступали к активным гуляниям. Молодежь участвовала в кулачных боях, многочисленных конкурсах, состязаниях. Веселые песни, хороводы также были обязательным сопровождением “Разгуляя”.
На «Тещины вечерки» в пятницу наступал черед зятьев принимать гостей. Тещи приходили не одни, а с подругами. За угощения отвечали дочери.
В субботу встреча гостей продолжалась. На этот раз невестки встречали родственников по линии своего супруга. Главным угощением также становились блины. Золовка обязательно получала подарок.
Заканчивались гуляния в воскресенье, также известное как Прощеное. Как понятно из названия, полагалось просить прощение за обиды, какими бы они ни были — вольными или невольными. Вечером все собирались на сжигании чучела.