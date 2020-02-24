Масленичная неделя начинается с понедельника

Источник материала: Полымя





Масленица — вкусный, веселый праздник славян.

Вокруг него сложилось много традиций и даже поверий. Проводы зимы и встреча весны наши предки сопровождали народными гуляниями, застольями.

У праздника языческие корни. Считается, что он был связан с прославлением Ярилы — бога Солнца. По другой версии — Велеса, покровителя скота. После того, как на Руси установилось христианство как главенствующая вера, традицию праздновать переход от зимы к весне сохранили.

Согласно христианским традициям за время Масленичной недели верующие должны максимально приблизиться к прощению своих грехов, примириться с ближними. Все это отражено в названиях каждого дня. А еще в том, что обязательно следует сделать каждому верующему.

Как называются дни Масленицы в 2020 году

Всю масленичную неделю принято делить на два относительно равных периода. С понедельника по среду — Узкая Масленица, а с четверга по воскресенье — Широкая.

Каждый день имеет свое название, которое связано с обязательными действиями: понедельник — “Встреча”;

вторник — “Заигрыш”;

среда — “Лакомка”;

четверг — “Разгуляй”;

пятница — “Тещины вечерки”;

суббота — “Золовкины посиделки”;

воскресенье — “Прощенное воскресенье”.





Интересно!

В 2020 году начало Масленичной недели приходится на 24 февраля. Эта дата ежегодно меняется и зависит от празднования Пасхи. Отсюда и еще одно название праздника — Поползуха. Значение каждого дня масленичной недели

Свои названия масленичные дни получили не просто так. Наши предки вкладывали в них определенный смысл. А еще они были своего рода путеводителями, напоминая молодым что обязательно следует сделать.

выпеканию блинов . Причем первый полагалось отдать нищим с просьбой помянуть умерших родственников. Невестки отправлялись к своим родителям. Встреч в первый день Масленицы было запланировано немало. Отсюда и название. Первый день «Встреча» получил свое название не просто так. В понедельник полагалось соорудить чучело Масленицы из соломы. Там, где проходили народные гулянья, строились горки, крепости из снега. В этом активное участие принимали дети, подростки. Женщины приступали к. Причем первый полагалось отдать нищим с просьбой помянуть умерших родственников. Невестки отправлялись к своим родителям. Встреч в первый день Масленицы было запланировано немало. Отсюда и название. Во второй день «Заигрыш» начинаются народные гулянья. Но центральным занятием было не это, а сватовство. Неженатые юноши ходили на смотрины, выбирали невест. Сегодня многие верующие сохранили эту традицию, а потому именно во вторник делают предложение руки и сердца своим любимым. Если сватовство проходило удачно, свадьба могла состояться на Красную горку.



