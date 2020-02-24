Улица Большая Троицкая в Гродно закроется на ремонт на два месяца. Как пойдет общественный транспорт

Источник материала: Tut.by

Улица Большая Троицкая в Гродно 2 марта закроется на ремонт, предположительно — на два месяца. Еще в середине февраля закрыли большую бесплатную парковку на улице Доминиканской в центре города — это было необходимо для подготовки к замене коммуникаций на улице Большая Троицкая. А теперь неудобств у автомобилистов станет еще больше, предупреждает «Гродно Плюс».



Фото: скрин с видео

— Первая наша задача — довести ремонт улицы Большая Троицкая до конца. Поэтому со 2 марта с 9.00 утра движение всего транспорта по улице Большая Троицкая будет перекрыто. Вызвано это, в первую очередь, необходимостью замены инженерных коммуникаций и колодцев. Мы, когда едем по улице Большая Троицкая, видим, что одна из основных проблем — это люки, которые проседают постоянно и требуют постоянного ремонта, — рассказал первый заместитель председателя Гродненского горисполкома Андрей Жук.

Коммунальники и дорожники обещают, что сделают все от них зависящее, чтобы работы закончились максимально быстро. Однако два месяца тем, кто добирался до работы или по делам в центр по этой улице, придется выбирать другой маршрут.

Итак, с 9.00 2 марта до 24.00 30 апреля будет временно закрыто движение по Большой Троицкой на участке от ул. Октябрьской до ул. Виленской.

Троллейбусы

маршрут № 2 «КСМ — Гродно Азот» будет курсировать в прямом направлении без изменений. В обратном направлении: «Гродно Азот» — ул. Кирова (без изменений), далее: пл. Советская — ул. Горновых — ул. Советских Пограничников — ул. Поповича — ул. Весенняя — ул. Болдина — БЛК — ул. Максима Горького — КСМ;

«КСМ — Гродно Азот» будет курсировать в прямом направлении без изменений. В обратном направлении: «Гродно Азот» — ул. Кирова (без изменений), далее: пл. Советская — ул. Горновых — ул. Советских Пограничников — ул. Поповича — ул. Весенняя — ул. Болдина — БЛК — ул. Максима Горького — КСМ; маршрут № 3 «Форты — Гродно Азот» будет курсировать в прямом направлении без изменений. В обратном направлении: «Гродно Азот» — ул. Кирова (без изменений), далее: пл. Советская — ул. Горновых — ул. Советских Пограничников — ул. Поповича — ул. Весенняя — ул. Болдина — БЛК — Форты;

«Форты — Гродно Азот» будет курсировать в прямом направлении без изменений. В обратном направлении: «Гродно Азот» — ул. Кирова (без изменений), далее: пл. Советская — ул. Горновых — ул. Советских Пограничников — ул. Поповича — ул. Весенняя — ул. Болдина — БЛК — Форты; маршрут № 6 «Химволокно -Девятовка» будет изменен на «Химволокно — Улица Горновых», который будет курсировать в прямом направлении: «Химволокно» — ул. Кирова (без изменений), далее: площадь Советская — ул. Горновых — ул. Горновых. В обратном направлении: ул. Горновых — пл. Советская — ул. Карла Маркса — пр-т Космонавтов и далее по своему маршруту;

«Химволокно -Девятовка» будет изменен на «Химволокно — Улица Горновых», который будет курсировать в прямом направлении: «Химволокно» — ул. Кирова (без изменений), далее: площадь Советская — ул. Горновых — ул. Горновых. В обратном направлении: ул. Горновых — пл. Советская — ул. Карла Маркса — пр-т Космонавтов и далее по своему маршруту; маршрут № 7 «Политехнический колледж — Девятовка» будет изменен на «Политехнический колледж — ул. Молодежная», который будет курсировать в прямом направлении: политехнический колледж — ул. Карла Маркса (без изменений), далее: ул. Молодежная. В обратном направлении: ул. Молодежная — ул. Кирова — пл. Советская — ул. Горновых — ул. Суворова — политехнический колледж;

«Политехнический колледж — Девятовка» будет изменен на «Политехнический колледж — ул. Молодежная», который будет курсировать в прямом направлении: политехнический колледж — ул. Карла Маркса (без изменений), далее: ул. Молодежная. В обратном направлении: ул. Молодежная — ул. Кирова — пл. Советская — ул. Горновых — ул. Суворова — политехнический колледж; маршрут № 9 «Химволокно — БелТАПАЗ» будет изменен на «БелТАПАЗ — Госпиталь», который будет курсировать в прямом направлении: «БелТАПАЗ» — ул. Курчатова (без изменений), далее: ул. Врублевского — БЛК — Форты — БЛК — ул. Максима Горького — ул. Островского — госпиталь. В обратном направлении: госпиталь — ул. Дзержинского — ул. Дубко — БЛК — ул. Врублевского — ул. Курчатова — ул. Гаспадарчая — «БелТАПАЗ».

«Химволокно — БелТАПАЗ» будет изменен на «БелТАПАЗ — Госпиталь», который будет курсировать в прямом направлении: «БелТАПАЗ» — ул. Курчатова (без изменений), далее: ул. Врублевского — БЛК — Форты — БЛК — ул. Максима Горького — ул. Островского — госпиталь. В обратном направлении: госпиталь — ул. Дзержинского — ул. Дубко — БЛК — ул. Врублевского — ул. Курчатова — ул. Гаспадарчая — «БелТАПАЗ». маршрут № 11 «Девятовка- Гродно Азот» будет курсировать в прямом направлении без изменений. В обратном направлении: «Гродно Азот» — ул. Кирова (без изменений), далее: пл. Советская — ул. Горновых — ул. Советских Пограничников — ул. Поповича — ул. Весенняя — ул. Болдина — БЛК — ул. Дубко — ул. Дзержинского — Девятовка;

«Девятовка- Гродно Азот» будет курсировать в прямом направлении без изменений. В обратном направлении: «Гродно Азот» — ул. Кирова (без изменений), далее: пл. Советская — ул. Горновых — ул. Советских Пограничников — ул. Поповича — ул. Весенняя — ул. Болдина — БЛК — ул. Дубко — ул. Дзержинского — Девятовка; маршрут № 15 «Фолюш — Улица Молодежная» будет изменен на Островского (без изменений), далее: госпиталь. В обратном направлении: госпиталь — ул. Дзержинского — ул. Дубко — БЛК и далее по своему маршруту;

«Фолюш — Улица Молодежная» будет изменен на Островского (без изменений), далее: госпиталь. В обратном направлении: госпиталь — ул. Дзержинского — ул. Дубко — БЛК и далее по своему маршруту; маршрут № 18 «КСМ — Улица Молодежная» будет изменен на «КСМ — Госпиталь», который будет курсировать в прямом направлении: КСМ — ул. Максима Горького — ул. Островского — госпиталь. В обратном направлении: госпиталь — ул. Дзержинского — ул. Дубко — КСМ;

«КСМ — Улица Молодежная» будет изменен на «КСМ — Госпиталь», который будет курсировать в прямом направлении: КСМ — ул. Максима Горького — ул. Островского — госпиталь. В обратном направлении: госпиталь — ул. Дзержинского — ул. Дубко — КСМ; маршрут № 19 «Девятовка — Улица Победоносная» будет изменен на «Девятовка — Госпиталь», который будет курсировать в прямом направлении: Девятовка — ул. Дзержинского — ул. Дубко — ул. Максима Горького — ул. Островского — госпиталь. В обратном направлении: госпиталь — ул. Дзержинского — Девятовка.

Маршрутки

маршрут № 25тк «Вишневец — Зарица» будет курсировать в прямом направлении: Вишневец — пр-т Космонавтов (без изменений), далее: ул. Кирова — ул. Социалистическая — ул. Дзержинского — ул. Островского — ул. Максима Горького и далее по своему маршруту, в обратном направлении без изменений;

«Вишневец — Зарица» будет курсировать в прямом направлении: Вишневец — пр-т Космонавтов (без изменений), далее: ул. Кирова — ул. Социалистическая — ул. Дзержинского — ул. Островского — ул. Максима Горького и далее по своему маршруту, в обратном направлении без изменений; маршрут № 35тк «Богушевича-2 — Улица Карского» будет курсировать в прямом направлении без изменений. В обратном направлении: ул. Карского — пр-т Космонавтов (без изменений), далее: ул. Кирова — ул. Социалистическая — ул. Дзержинского — ул. Островского — ул. Максима Горького и далее по своему маршруту.

Активные работы также идет на улице Василька и Ленина: к Фестивалю национальных культур, который уже в июне вновь пройдет в Гродно, все эти дороги будут приведены в порядок.

Несколько раз косметический ремонт был на дорогах на улице Белуша, Социалистической, Янки Купалы — там снимали колейность, и слой асфальта существенно уменьшился. В планах на этот год улучшение дорожного покрытия на этих участках.