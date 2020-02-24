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«Борт запросил скорую к трапу»: во время полета из Хургады в Гомель туристке стало плохо. Она умерла
24.02.2020 16:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В гомельской больнице вечером 23 февраля умерла 47-летняя женщина, жительница Могилева. Утром того же дня она прилетела с отдыха в Египте. В тяжелом состоянии туристку доставили на скорой прямо с самолета в реанимацию, но спасти ее не удалось.
На видео, которое TUT.BY прислал читатель Никита, видно, как из самолета «Белавиа» врачи скорой выносят на носилках больного. Это видео Никита снял вчера днем, в 12.15, в гомельском аэропорту во время прилета рейса Хургада — Гомель. На этом же борту Никита через какое-то время улетел в Хургаду.
— Как только самолет приземлился, сразу же прилетела скорая, врачи на 15 минут забежали в самолет, очень суетились работники аэропорта, а потом из самолета на носилках вынесли человека, укутанного в черное, погрузили в скорую и с мигалками быстро уехали, — рассказывает очевидец.
В аэропорту «Гомель» TUT.BY подтвердили, что 23 февраля одному из пассажиров во время полета стало плохо. Сразу после приземления самолета женщину госпитализировали.
— Женщина летела с группой туристов. В полете ей стало плохо, борт запросил скорую к трапу, — сообщили в аэропорту.
Как стало известно TUT.BY, во время полета у женщины случилась остановка сердца, ее «завели» — на борту оказались медики, — и реанимировали все оставшееся время полета.
В «Белавиа» нам сообщили только, что во время полета на борту их самолета никто не умер.
Как стало известно TUT.BY, женщину все же спасти не удалось. Вечером она умерла в реанимации в Гомельской больнице скорой медицинской помощи.
— Врачи — просто пассажиры — в полете проводили реанимационные мероприятия — и на своем этапе они ее спасли. К нам она поступила в крайне тяжелом состоянии, вечером умерла, — сообщил источник в больнице.
Получить оперативный комментарий в Минздраве TUT.BY не удалось.
Причину смерти женщины установит экспертиза.
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«Борт запросил скорую к трапу»: во время полета из Хургады в Гомель туристке стало плохо. Она умерла
В тяжелом состоянии туристку доставили на скорой прямо с самолета в реанимацию, но спасти ее не удалось.
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