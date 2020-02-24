«Борт запросил скорую к трапу»: во время полета из Хургады в Гомель туристке стало плохо. Она умерла

Источник материала: Tut.by

В гомельской больнице вечером 23 февраля умерла 47-летняя женщина, жительница Могилева. Утром того же дня она прилетела с отдыха в Египте. В тяжелом состоянии туристку доставили на скорой прямо с самолета в реанимацию, но спасти ее не удалось.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

На видео, которое TUT.BY прислал читатель Никита, видно, как из самолета «Белавиа» врачи скорой выносят на носилках больного. Это видео Никита снял вчера днем, в 12.15, в гомельском аэропорту во время прилета рейса Хургада — Гомель. На этом же борту Никита через какое-то время улетел в Хургаду.

— Как только самолет приземлился, сразу же прилетела скорая, врачи на 15 минут забежали в самолет, очень суетились работники аэропорта, а потом из самолета на носилках вынесли человека, укутанного в черное, погрузили в скорую и с мигалками быстро уехали, — рассказывает очевидец.

В аэропорту «Гомель» TUT.BY подтвердили, что 23 февраля одному из пассажиров во время полета стало плохо. Сразу после приземления самолета женщину госпитализировали.

— Женщина летела с группой туристов. В полете ей стало плохо, борт запросил скорую к трапу, — сообщили в аэропорту.

Как стало известно TUT.BY, во время полета у женщины случилась остановка сердца, ее «завели» — на борту оказались медики, — и реанимировали все оставшееся время полета.

В «Белавиа» нам сообщили только, что во время полета на борту их самолета никто не умер.

Как стало известно TUT.BY, женщину все же спасти не удалось. Вечером она умерла в реанимации в Гомельской больнице скорой медицинской помощи.

— Врачи — просто пассажиры — в полете проводили реанимационные мероприятия — и на своем этапе они ее спасли. К нам она поступила в крайне тяжелом состоянии, вечером умерла, — сообщил источник в больнице.

Получить оперативный комментарий в Минздраве TUT.BY не удалось.

Причину смерти женщины установит экспертиза.

Всего в 2019 году в Египте умерли 11 белорусских туристов , с конца октября минувшего года на отдыхе и сразу после него умерли уже шесть белорусских туристов. Причины смерти разные.

В ноябре 2019 года стало известно, что после отдыха в Шарм-эль-Шейхе погибла супружеская пара. Недавно стали известны выводы судебно-медицинской экспертизы : смерть наступила в результате острого отравления неизвестным ядом.

В декабре в Шарм-эль-Шейхе также скончалась 59-летняя белоруска Наталья. 9 декабря она упала на экскурсии, женщину доставили в медицинский центр, чтобы оказать помощь. 10 декабря она умерла.

17 декабря перед посадкой на рейс Хургада — Минск в аэропорту Хургады стало плохо 51-летнему белорусу. Он был на отдыхе с супругой и 14-летней дочерью. Мужчина умер в египетской клинике. Предположительно, у него был сердечный приступ.

В начале января в Хургаде умер мужчина, причина смерти — сердечная недостаточность.

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