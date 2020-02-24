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Подвели итоги свадебного опроса и теперь вместе выбираем лучший подарок на 8 Марта!

24.02.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

❤ Наши драгоценные друзья! Вот и настало время нового опроса. Но прежде еще раз благодарим вас за активное участие в предыдущем свадебном голосовании. Вот такие весьма любопытные итоги у нас с вами получились…

Подвели итоги свадебного опроса и теперь вместе выбираем лучший подарок на 8 Марта!

 
 
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❤ Наши драгоценные друзья! Вот и настало время нового опроса. Но прежде еще раз благодарим вас за активное участие в
 
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