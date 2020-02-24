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Корреспондент «Адзінства» – призер конкурса «Лучший материал о почте»

24.02.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Почетными гостями праздника стали заместитель директора Минского филиала РУП «Белпочта» Елена Ищук и заместитель начальника отдела по работе со СМИ главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Минского облисполкома Светлана Кисель.

Для всех участников мероприятия также была организована презентация возможностей и услуг РУП «Белпочта». Кроме того, гостей познакомили с деятельностью Борисовского государственного колледжа, в частности – отделения торговых профессий и почтовой связи.

Мария КУРЧЕНОК, фото автора

 
 
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Сегодня в почтовом отделении №5 Борисовского районного управления почтовой связи РУП «Белпочта» прошло торжественное мероприятие, в рамках которого были...
 
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