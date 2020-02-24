Корреспондент «Адзінства» – призер конкурса «Лучший материал о почте»

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Почетными гостями праздника стали заместитель директора Минского филиала РУП «Белпочта» Елена Ищук и заместитель начальника отдела по работе со СМИ главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Минского облисполкома Светлана Кисель.

Для всех участников мероприятия также была организована презентация возможностей и услуг РУП «Белпочта». Кроме того, гостей познакомили с деятельностью Борисовского государственного колледжа, в частности – отделения торговых профессий и почтовой связи.

Мария КУРЧЕНОК, фото автора