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Коронавирус в Италии. «Белавиа» о том, что происходит с рейсами в Рим и Милан и можно ли вернуть билеты
24.02.2020 16:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Белавиа» объяснила, что сейчас происходит с рейсами в Италию и почему возврат билетов возможен только по правилам тарифа.
В Италии
«Белавиа» летает в два итальянских города: Милан и Рим. Пока, как отмечают в авиакомпании, никто билеты на эти рейсы не возвращал, однако, пассажиры этим вопросом уже интересовались.
Как отмечают в авиакомпании, по ситуации на 24 февраля 2020 года никаких запретов на выполнение полетов в города Италии нет.
— Мы выполняем полеты по маршрутам Минск — Милан — Минск и Минск — Рим — Минск, как и все авиакомпании мира, в штатном режиме. Поэтому возврат билетов может осуществляться только в соответствии с правилами тарифа, по которым они приобретались, —
Таким образом, если билет был куплен по тарифам «Бизнес» и «Флекс», их можно вернуть до вылета бесплатно, если билет приобретен по тарифу «Смарт», то за возврат билета до вылета предполагается штраф в 50 евро, по тарифам «Лайт» и «Промо» — возврат билета запрещен. Подробное описание тарифов можно найти
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Коронавирус в Италии. «Белавиа» о том, что происходит с рейсами в Рим и Милан и можно ли вернуть билеты
«Белавиа» объяснила, что сейчас происходит с рейсами в Италию и почему возврат билетов возможен только по правилам тарифа.
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