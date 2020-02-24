Коронавирус в Италии. «Белавиа» о том, что происходит с рейсами в Рим и Милан и можно ли вернуть билеты

Источник материала: Tut.by

«Белавиа» объяснила, что сейчас происходит с рейсами в Италию и почему возврат билетов возможен только по правилам тарифа.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В Италии произошла вспышка коронавируса. Выявлены более 150 случаев заражения, по данным на 23 февраля умерли три человека. Особые меры по борьбе с эпидемией затронули 12 населенных пунктов в регионах Венето и Ломбардия.

«Белавиа» летает в два итальянских города: Милан и Рим. Пока, как отмечают в авиакомпании, никто билеты на эти рейсы не возвращал, однако, пассажиры этим вопросом уже интересовались.

Как отмечают в авиакомпании, по ситуации на 24 февраля 2020 года никаких запретов на выполнение полетов в города Италии нет.

— Мы выполняем полеты по маршрутам Минск — Милан — Минск и Минск — Рим — Минск, как и все авиакомпании мира, в штатном режиме. Поэтому возврат билетов может осуществляться только в соответствии с правилами тарифа, по которым они приобретались, — говорят в «Белавиа».

Таким образом, если билет был куплен по тарифам «Бизнес» и «Флекс», их можно вернуть до вылета бесплатно, если билет приобретен по тарифу «Смарт», то за возврат билета до вылета предполагается штраф в 50 евро, по тарифам «Лайт» и «Промо» — возврат билета запрещен. Подробное описание тарифов можно найти здесь .