«Ребенка вывез в сумке». Пока молодая мама была в роддоме, муж убил ее годовалого сына

Источник материала: Tut.by

На последних фотографиях в социальных сетях 21-летний Эдуард улыбается и целует жену. В руках женщины — букет белых хризантем, на руках мужчины — новорожденная дочка. Типичная картинка из роддома. Спустя несколько дней Эдуарда задержат. Выяснится: пока Диана рожала, мужчина убил ее годовалого сына от предыдущего брака.



Фото: Следственный комитет

— Когда Диана выписалась из роддома, вернулась домой, спрашивала у Эдуарда, где старший сын. Он говорил, что мальчик у кого-то — так и жили. Прошло несколько дней, и родственники Дианы его прижали, Эдуард сознался. Тело ребенка вывез в сумке в деревню Мокрица в дом (от места трагедии до Мокриц 23 километра. — Прим. TUT.BY), который ему дали как молодому специалисту. Положил мальчика на кровать и чем-то накрыл, — рассказывают TUT.BY в ОАО «Занарочанский», где до задержания работал 21-летний Эдуард.

Сегодня Следственный комитет сообщил, что завершено расследование по убийству годовалого ребенка в Мядельском районе. «Установлено, что находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина подверг мальчика избиению, потому что тот плакал. Он нанес ему удары руками и ногами в область головы и по различным частям тела», — говорится в сообщении СК .

Эдуард забирает Диану из роддома. Фото: соцсети

Обвиняемый — 21-летний Эдуард. Молодой человек закончил аграрный колледж, сначала работал в одном хозяйстве, а в 2018 году приехал по перераспределению в ОАО «Занарочанский» Мядельского района. Тут и познакомился с 20-летней Дианой, которая воспитывала сына от предыдущего брака. Как рассказывают местные жители, Эдуард и Диана не расписывались, но вместе стали снимать квартиру в поселке Нарочь.

— Он зоотехник, но работа у него не пошла, как мы с ним не бились, ничего не вышло. Придет, просидит восемь часов, смотря в окно, и все, поэтому с мая 2019 года стал пастухом. Эдуард ни с кем не ругался, не спорил, какой-то интересный… Мог выпить, но не сильно, агрессии вообще не замечали, — так описывают обвиняемого бывшие коллеги.

На последних фотографиях в социальных сетях у молодого человека счастливые кадры из роддома. Он целует и обнимает Диану, держит на руках новорожденную малышку.

«Ура! Родилась доченька», — написал 17 сентября Эдуард, а 23 сентября выложил фотографии из роддома с подписью: «Еще одно счастье мое». Дело в том, что у Эдуарда уже есть дочка от прошлых отношений.

«Любимый мой, с Днем рождения! Когда ты появился в моей жизни, за спиной выросли крылья. Чувство к тебе наполняет сердце теплом и радостью. Ты — мой мир, мое счастье, моя половинка. От всей души желаю тебе быть счастливым, здоровым, успешным. Пускай вдохновение никогда не покидает. Ты самый лучший, самый красивый, самый добрый мужчина на земле. Спасибо за каждое мгновение, в котором мы были вместе. Пускай так будет всегда», — такую запись на странице у Эдуарда оставила Диана.



За несколько месяцев до убийства мужчина опубликовал этот снимок.

За несколько месяцев до убийства мужчина опубликовал снимок: он готовит на кухне, а рядом с ним сидит старший сын Дианы. Подпись — «маленький помощник помогает папе готовить».

— Мы общались с Эдуардом за полгода до трагедии. Он выпивал, как все нормальные люди, по праздникам, не много, — говорит TUT.BY Павел, брат Эдуарда. — Про ребенка (сына Дианы. — Прим. TUT.BY) я никогда ничего не спрашивал, он никогда не рассказывал. Его жизнь — это его жизнь.

В ОАО «Занарочанский» вспоминают, как 27 сентября Эдуард принес заявление на увольнение:

— Там было написано: «Уволить меня с 24 сентября». А вечером его арестовала милиция.

Расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь (убийство заведомо малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью) завершено, скоро мужчина предстанет перед судом.