Приходи, честной народ, Масленица всех зовет!

Источник материала: Газета Авангард

Как же хочется скорее проводить зиму и встретить теплую весну! Приглашаем вас сделать это на традиционном районном празднике «Масленица» в субботу, 29 февраля, в 11.00 на центральной площади города.





Масленицу все встречайте!

Стол щедрее накрывайте!

Пусть блинов румяных дух

Согревает всех вокруг!

В программе мероприятия: театральное представление «Встреча зимы и весны», концертно-игровая программа «Масленичные забавы», выступление творческих коллективов Центрального районного дома культуры «Верас», «Купава», «Сябрына» и «Синички». Кульминацией праздника станет сожжение чучела Зимы на костре.

По сложившейся традиции на этом массовом народном празднике будут работать торговые палатки с непременными блинами, горячим чаем, разнообразной выпечкой, продукцией собственного производства и многим другим.

Всех ждут веселье и хорошее настроение!