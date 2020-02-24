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Приходи, честной народ, Масленица всех зовет!

24.02.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Как же хочется скорее проводить зиму и встретить теплую весну! Приглашаем вас сделать это на традиционном районном празднике «Масленица» в субботу, 29 февраля,  в 11.00 на центральной площади города.

Приходи, честной народ, Масленица всех зовет!

Масленицу все встречайте!
Стол щедрее накрывайте!
Пусть блинов румяных дух
Согревает всех вокруг!

В программе мероприятия: театральное представление «Встреча зимы и весны», концертно-игровая программа «Масленичные забавы», выступление творческих коллективов Центрального районного дома культуры «Верас», «Купава», «Сябрына» и «Синички». Кульминацией праздника станет сожжение чучела Зимы на костре.

По сложившейся традиции на этом массовом народном празднике будут работать торговые палатки с непременными блинами, горячим чаем, разнообразной выпечкой, продукцией собственного производства и многим другим.

Всех ждут веселье и хорошее настроение!

 

 
 
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Как же хочется скорее проводить зиму и встретить теплую весну! Приглашаем вас сделать это на традиционном районном празднике «Масленица» в субботу, 29...
 
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