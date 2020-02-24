В пункте пропуска «Верхний Теребежов» возможны изменения в схемах движения транспорта

Источник материала: Полесская правда



В связи с активной стадией реконструкции пункта пропуска «Верхний Теребежов», расположенного в Столинском районе Брестской области, возможны изменения в схемах движения транспорта и проезд по временным знакам дорожного движения. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщил официальный представитель Пинского погранотряда Михаил Бут-Гусаим.

– Сейчас начато обустройство тротуаров, а также проводятся подготовительные земляные работы для укладки бетонного покрытия. Значительно увеличилось количество строительной техники, осуществляющей работы в пункте пропуска и на подъездах к нему, – отметил Михаил Бут-Гусаим.

В Пинском погранотряде обратили внимание граждан о необходимости учесть данную информацию при планировании пересечь Государственную границу в пункте пропуска «Верхний Теребежов».





Фото Пинского погранотряда