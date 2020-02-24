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В пункте пропуска «Верхний Теребежов» возможны изменения в схемах движения транспорта
24.02.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
– Сейчас начато обустройство тротуаров, а также проводятся подготовительные земляные работы для укладки бетонного покрытия. Значительно увеличилось количество строительной техники, осуществляющей работы в пункте пропуска и на подъездах к нему, – отметил Михаил Бут-Гусаим.
В Пинском погранотряде обратили внимание граждан о необходимости учесть данную информацию при планировании пересечь Государственную границу в пункте пропуска «Верхний Теребежов».
Фото Пинского погранотряда
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