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В пункте пропуска «Верхний Теребежов» возможны изменения в схемах движения транспорта

24.02.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В пункте пропуска «Верхний Теребежов» возможны изменения в схемах движения транспорта
В связи с активной стадией реконструкции пункта пропуска «Верхний Теребежов», расположенного в Столинском районе Брестской области, возможны изменения в схемах движения транспорта и проезд по временным знакам дорожного движения. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщил официальный представитель Пинского погранотряда Михаил Бут-Гусаим.

– Сейчас начато обустройство тротуаров, а также проводятся подготовительные земляные работы для укладки бетонного покрытия. Значительно увеличилось количество строительной техники, осуществляющей работы в пункте пропуска и на подъездах к нему, – отметил Михаил Бут-Гусаим.

В Пинском погранотряде обратили внимание граждан о необходимости учесть данную информацию при планировании пересечь Государственную границу в пункте пропуска «Верхний Теребежов».

В пункте пропуска «Верхний Теребежов» возможны изменения в схемах движения транспорта

Фото Пинского погранотряда

 
 
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> В связи с активной стадией реконструкции пункта пропуска «Верхний Теребежов», расположенного в Столинском районе Брестской области, возможны изменения в...
 
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