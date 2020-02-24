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Два минчанина несколько месяцев по ночам похищали имущество из офисов

24.02.2020 17:44 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

21 февраля в Минске с поличным задержали двух мужчин, которые два месяца похищали имущество из офисных помещений, сообщили в пресс-службе МВД.


Фото: TUT.BY

Задержанные — 38 и 44-летний минчане (один уже имеет судимость за кражи). В милиции рассказали, что мужчины передвигались на машине, не менее часа изучали обстановку на месте будущей кражи. Обнаруженные камеры видеонаблюдения поднимали с помощью палки вверх, чтобы остаться незамеченными.

«Действовали по ночам, проникая в помещения путем отжатия стеклопакета, либо взлома сердцевины замка. Найденное имущество выносили в сумках. В общей сложности на счету криминального дуэта минимум шесть эпизодов хищений, похищено не менее 15 ноутбуков, мониторы, моноблоки, иная офисная техника», — сказано в сообщении.

Мужчин задержали с поличным после совершения кражи на ул. Берестянской. Один из них попытался скрыться, но его задержали сотрудники ОМОН.

Часть похищенного мужчины успели сбыть. Сумма причиненного ущерба устанавливается. Материалы проверки переданы следователям, возбуждено уголовное дело.

 
Теги: Минск
 
 
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21 февраля в Минске с поличным задержали двух мужчин, которые два месяца похищали имущество из офисных помещений.
 
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