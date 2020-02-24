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В Пинском пограничном отряде создана манёвренная группа
24.02.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Вначале необходимо отметить, что тема создания маневренных групп впервые прозвучала в прошлом году. Президент Александр Лукашенко принял решение увеличить штатную численность пограничного ведомства, чтобы укрепить действующие подразделения на границах, а также создать новые заставы и боеспособные маневренные группы, ликвидированные после распада Советского Союза. Цель этих подразделений – грамотное и эффективное применение в охране пограничных рубежей, оперативное решение задач в различных условиях.
При утверждении решения на охрану Государственной границы органами пограничной службы Президент Александр Лукашенко заявил, что вызовов и угроз пограничной безопасности год от года не становится меньше. Поэтому на встрече с председателем Госпогранкомитета Анатолием Лаппо речь шла не только о том, как сработали пограничники в 2019 году, но и задачах, которые стоят на ближайшее время. Среди основных – наращивание пограничной инфраструктуры, продолжение демаркации границы на украинском направлении и подготовка к чемпионату мира по хоккею 2021 года.
Спустя некоторое время было создано шесть полноценных маневренных групп в территориальных органах погранслужбы. Полностью укомплектована такая группа и в Пинском пограничном отряде.
Надо сказать, что отбор в это подразделение был довольно тщательным. Маневренная группа, в первую очередь, предназначена для участия в специальных мероприятиях и операциях на границе, поэтому и подготовка у военнослужащих соответствующая: рукопашный бой, владение различными видами оружия, усиленная физическая подготовка.
В том, что военнослужащие готовы к любым вызовам, мы убедились, отправившись на одно из тактических занятий. На нем пограничники отрабатывали нужные навыки при поиске и задержании нарушителей, а также приемы рукопашного боя. Вооруженная маневренная группа действовала быстро и четко. В считанные минуты условные «нарушители» границы, которые устроили «взрыв», а затем, отстреливаясь, пытались скрыться, были задержаны.
Наталья МИЛЕВСКАЯ
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> В начале 2020 года в Пинском пограничном отряде была создана маневренная группа. Корреспондент pinsknews.by поприсутствовала на одном из комплексных занятий...
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