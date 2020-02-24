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В Пинском пограничном отряде создана манёвренная группа

24.02.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Пинском пограничном отряде создана манёвренная группа
В начале 2020 года в Пинском пограничном отряде была создана маневренная группа. Корреспондент pinsknews.by поприсутствовала на одном из комплексных занятий маневренной группы по боевой подготовке и узнала подробную информацию о ней из первых уст.

Вначале необходимо отметить, что тема создания маневренных групп впервые прозвучала в прошлом году. Президент Александр Лукашенко принял решение увеличить штатную численность пограничного ведомства, чтобы укрепить действующие подразделения на границах, а также создать новые заставы и боеспособные маневренные группы, ликвидированные после распада Советского Союза. Цель этих подразделений – грамотное и эффективное применение  в охране пограничных рубежей, оперативное решение задач в различных условиях.

В Пинском пограничном отряде создана манёвренная группа

При утверждении решения на охрану Государственной границы органами пограничной службы Президент Александр Лукашенко заявил, что вызовов и угроз пограничной безопасности год от года не становится меньше. Поэтому на встрече с председателем Госпогранкомитета Анатолием Лаппо речь шла не только о том, как сработали пограничники в 2019 году, но и задачах, которые стоят на ближайшее время. Среди основных – наращивание пограничной инфраструктуры, продолжение демаркации границы на украинском направлении и подготовка к чемпионату мира по хоккею 2021 года.

В Пинском пограничном отряде создана манёвренная группа

Спустя некоторое время было создано шесть полноценных маневренных групп в территориальных органах погранслужбы. Полностью укомплектована такая группа и в Пинском пограничном отряде.

–  Подразделение численностью до 70 человек входит в состав тактического резерва начальника пограничного отряда и по его решению может применяться на всем охраняемом участке, в зависимости от складывающейся обстановки. Простыми словами, в случае нарушения границы в первую очередь реагирует тревожная группа и позже – вся застава или пограничный пост. Они находятся ближе, всегда в готовности, часто справляются собственными силами. Но когда ситуация становится серьезнее – вызывают подкрепление, а это и есть маневренная группа. Причем ее структура такова, что она может действовать как в составе всего подразделения, так и отдельными группами на различных участках пограничного отряда, – рассказал официальный представитель Пинского пограничного отряда Михаил Бут-Гусаим.

В Пинском пограничном отряде создана манёвренная группа

Надо сказать, что отбор в это подразделение был довольно тщательным. Маневренная группа, в первую очередь, предназначена для участия в специальных мероприятиях и операциях на границе, поэтому и подготовка у военнослужащих соответствующая: рукопашный бой, владение различными видами оружия, усиленная физическая подготовка.

В Пинском пограничном отряде создана манёвренная группа

В том, что военнослужащие готовы к любым вызовам, мы убедились, отправившись на одно из тактических занятий. На нем пограничники отрабатывали нужные навыки при поиске и задержании нарушителей, а также приемы рукопашного боя. Вооруженная маневренная группа действовала быстро и четко. В считанные минуты условные «нарушители» границы, которые устроили «взрыв», а затем, отстреливаясь, пытались скрыться, были задержаны.

– Учитывая все особенности, военнослужащие должны действовать профессионально и слаженно. А этого можно добиться ежедневным кропотливым трудом в ходе освоения умений и навыков на практических занятиях. Главной задачей является оперативность и четкость действий в любых условиях обстановки, складывающейся на государственной границе, – отметил начальник маневренной группы Александр Талатынник.

В Пинском пограничном отряде создана манёвренная группа

Наталья МИЛЕВСКАЯ
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