С 1 марта на водоёмах Брестской области вводится запрет на лов щуки

Источник материала: Полесская правда



С 1 марта на водоемах Брестской области вводится запрет на лов щуки обыкновенной. Он продлится по 15 апреля. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщили в Пинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира.

Запрет на лов щуки вводится с 1 марта в большинстве регионов Беларуси, лишь в Витебской области запрет будет действовать с 9 марта по 25 апреля.

Охранные меры связаны с началом нереста у данного вида. Щука идет на нерест раньше других весенне-нерестующих рыб, поскольку не так требовательна к прогреву воды. Пресноводная хищница очень важна для баланса ихтиофауны – она является своего рода регулятором рыбьего населения. Уничтожение щукой малоценной мелочи, больных и ослабленных рыб способствует лучшему росту ценных видов и оздоровлению их популяций.

В Пинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира добавили, что вылов щуки во время нерестового запрета влечет серьезную ответственность. За каждую незаконно добытую особь взыскивается вред в тройном размере – по 9 базовых величин (243 рубля). Также нарушителю может быть назначен штраф в размере до 50 базовых величин, согласно ст.15.35 КоАП Республики Беларусь. Причинение вреда на сумму 100 и более базовых величин влечет уголовную ответственность по ст.281 УК Республики Беларусь и еще более суровые санкции.