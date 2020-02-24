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Крытый каток, который будет работать круглый год, может появиться в Могилеве уже в этом году

24.02.2020 18:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве в 2020 году хотят построить крытый каток, который будет работать круглый год, пишет mycity.by. Разместить его хотят в парке в Подниколье. И вот каким его видят архитекторы города.


Фото: mycity.by

По словам начальника управления архитектуры и градостроительства Моггорисполкома Владимира Скачека, кроме собственно катка с освещением в Подниколье будут выдавать напрокат коньки и затачивать их.

Проект предусматривает благоустройство и озеленение территории.

Напомним, на территории парка на берегу Днепра в этом году хотят построить и ресторан на воде.

 
Теги: Могилев
 
 
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