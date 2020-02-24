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Крытый каток, который будет работать круглый год, может появиться в Могилеве уже в этом году
24.02.2020 18:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве в 2020 году хотят построить крытый каток, который будет работать круглый год,
По словам начальника управления архитектуры и градостроительства Моггорисполкома Владимира Скачека, кроме собственно катка с освещением в Подниколье будут выдавать напрокат коньки и затачивать их.
Проект предусматривает благоустройство и озеленение территории.
Напомним, на территории парка на берегу Днепра в этом году хотят построить и
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Построить каток планируют в парке в Подниколье.
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