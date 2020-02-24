﻿ «Это я был такой? С таки-и-ими щеками?» Как живет витебский мальчишка, родившийся с рекордным весом 6 кг 190 г. 21.by
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«Это я был такой? С таки-и-ими щеками?» Как живет витебский мальчишка, родившийся с рекордным весом 6 кг 190 г

24.02.2020 18:28 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

23 января 2015 года в областном клиническом роддоме в Витебске родился мальчик, которого врачи сразу же окрестили: «ребенок-богатырь». Его вес был 6 кг 190 граммов, а рост 59 см. Медики тогда заявляли, что это «самый крупный новорожденный в стране». Сейчас Андрею Гаврилову — 5 лет. Мы побывали в гостях в его семье и узнали, что Андрюша — большой добряк, любимый младший брат, незаменимый мамин и папин помощник, заядлый грибник, обладатель сейфа с «сокровищами». А еще — хозяин кота, хомяка, шиншиллы и черепахи.

Глава многодетной семьи Иван Гаврилов работает главным инженером на предприятии «Альянспласт». Его жена Юлия Сахарова — менеджер по продажам. Старшая из детей, Арина, учится в десятом классе, Вадим — во втором, а Андрей ходит в садик.


Андрюша знает, почему к ним в гости пришли журналисты:

— Я же ребенок-богатырь, так в газетах писали.

Глядя на себя в видеосюжетах и на фотографиях пятилетней давности, которые хранит мама, мальчик смеется:

— О, это я был такой в детстве? С таки-и-ми щеками?

А мама считает, что теперь, в 5 лет, Андрюша — самый обычный ребенок.

— Ну, может, немножко крупнее, чем его сверстники, — говорит Юлия Сахарова. — Так что наш «мальчик-богатырь» уже себя перерос. Вообще, если охарактеризовать детей одним словом, то я думаю так. Арина — это голова: она у нас большая умница, олимпиадница, вся в уроках, курсах, репетиторах. Вадим — это вулкан: его энергия просто неуемная. А Андрей — это хозяин: он все время что-то чинит, рядом с ним постоянно пилы, дрели, отвертки, клеевой пистолет. Вообще он очень добрый, компанейский парень. Но в то же время это человек, у которого всегда и на все есть свое мнение. Переубедить его сложно, только если привести железные аргументы.

Юлия отмечает, что крупные дети — весом более 5 кг — были в роду у мужа Ивана. Их первенец, Арина, весила 3 кг 700 г, а второй ребенок, Вадим, — 5 кг 100 г. К тому, что третий малыш будет также большой, женщина была готова:

— Последний месяц вынашивать Андрюшу было очень тяжело. Едва могла ходить с этим животом. Предполагала, что ребенок будет крупный, но не настолько! Обошлось без кесарева сечения. Помню глаза медиков, когда сын родился. Они у них просто округлились от удивления! Я даже испугалась: может, у ребенка какая-то аномалия? Спрашиваю: «Что с сыном?». — «Ничего, не волнуйтесь, все хорошо, просто он у вас богатырь». И сразу его на весы. «Ничего себе, 6 кг 190 г! Да это же как трехмесячный ребенок», — восклицали врачи.


— Наверное, Андрюше была мала одежда, которую ему купили на выписку из роддома?

— Одежда ему досталась «по наследству» от Вадима. Все вещи были в хорошем состоянии. Зачем покупать? — удивляется многодетная мама.

В 7 месяцев малыш пополз, а в 10 — пошел.

— Все шутили, что 1 сентября того же 2015 года, в каком и родился, Андрюша взвалит рюкзак на спину и пойдет в школу, — смеется Юлия. — Больше всего ребенком гордилась бабушка, моя мама. Она, наверное, полгода ходила и всем рассказывала: «У меня родился внук-богатырь». Мне тогда в соцсетях писало много мамочек, которым врачи на УЗИ ставили большой плод. Я им говорила: вы родите — и будет видно, так ли это. Ведь данные УЗИ часто не совпадают с реальностью. Долгое время общались с женщиной из-под Минска, у которой в том же 2015 году родилась дочка весом 5 кг 800 грамм. Для девочки, это, конечно, очень большой вес. Но и у них все было хорошо.

— Трудно ли было ухаживать за младенцем, который один весил, как два среднестатистических новорожденных?

— Да обычно все было. Все делала, как и с двумя старшими детьми.


15-летняя Арина — первая помощница родителей, а с мамой они как подруги

— Мама, ты же жаловалась, что у тебя все время болели спина и руки, — напоминает Арина. — Ведь в 4 месяца Андрюша весил 9 кг. А в 7 месяцев — 12 кг. В полтора года — около 17 кг. Попробуй такого долго поноси. 10 минут — и все, руки отваливаются. Я четко запомнила, что носить Андрея было очень тяжело. Проще стало, когда он пополз.

— Да, тогда мне и стало, пожалуй, легче, — соглашается мама. — В 7 месяцев, когда сын пополз, он перестал быстро набирать вес.

Ни у кого из детей, говорит Юля, проблем с аппетитом не было:

— У нас такого нет, что над ребенком надо стоять и приговаривать: «Ну давай, ложечку за маму, ложечку за папу…» Правда, сейчас наш Андрюша влюбился. И сам сел на диету. Уже где-то с месяц, как не ест сладкое, булки и хлеб.

— Да, я худею, — подтверждает Андрюша, который в это время вместе с Вадимом показывают фотографу весь свой арсенал игрушечного оружия.

— Сказал, что хочет быть красивым, вот и держится без сладостей, — продолжает мама. — На День святого Валентина подарил девочке из своей группы куклу и сердечко. Проснулся, представляете, в тот день аж в пять утра и готовился к поздравлению.


— А я придумала брату домашнее имя: Пухля, — признается Арина. — Кстати, на Пухлю он не обижается, а вот на Пухляка — да. Имя к нему незаметно прилипло, его иногда уже и в саду так зовут.

Девушка говорит, что быть старшей сестрой и классно, и трудно:

— Когда мама мне сказала, что у нас будет еще один малыш, я была в шоке, даже плакала. Но когда второй брат родился, очень его полюбила. Пухля, то есть Андрей, — улыбаясь, поправляет себя Арина, — очень интересный ребенок. Мне кажется, он опережает сверстников не столько в физическом плане, сколько духовно. Он мыслит старше, чем многие дети в пять лет. Я не воспринимаю его как маленького. А вообще это очень классно, когда у тебя большая семья: мама, папа и два брата, да еще таких разных. У нас дома никогда не бывает скучно!


На вопрос, кем он хочет стать, Андрей четко отвечает:

— Солдатом. Десантником.

У него уже есть большая коллекция… ножей.

— Хочешь сделать ребенку подарок — подари нож. Мы уже скупили весь ассортимент в магазине для рыболовов. Сын помогает мне чистить картошку, резать овощи на салаты. Иногда подруги приходят — и в шоке, что такой маленький ребенок уверенно держит нож и помогает по хозяйству. Причем он умеет им пользоваться с двух лет. Мы стали ходить с ним за грибами с 1,5 года. Он уже тогда без всякого хныканья, легко, проходил километра по три. Заглянет под каждый листик, найдет и срежет гриб. И идет дальше — как заправский грибник!

Андрей читает в интернете про оружие, а потом рассказывает старшим в семье.

— Недавно прочитал мне целую лекцию про РПГ. Так, кажется, называется гранатомет, про существование которого мне пришлось узнать, — смеется Юлия.


— А еще у брата есть сейф с ключиком. И все, что ему нравится, он туда прячет, — этот Андрюшин секрет нам выдает Вадим.

— В этом сейфе можно найти все, что угодно: от денег, конфет, бенгальских огней до нового тюбика зубной пасты. Сразу все свои ценности сын хранил под подушкой, потом мы ему купили сейф. Сначала он прятал от нас ключ, а потом стал доверять, — смеются родители.



Юлия вспоминает, что из-за Андрюшкиных пристрастий семья однажды чуть не попала в полицию в Египте:

— Он собрал в ведро морского ежа, морскую звезду, крабика. Сотрудник, смотревший за порядком на пляже, сказал, что вызывает полицию, так как у них запрещено прикасаться к флоре и фауне Красного моря. В тот раз у нас были проблемы и на границе: мы купили Андрею в Египте два кинжала.


Вся семья не чает души в домашних питомцах — а их четыре: кот Кекс, хомяк Леха, шиншилла Екатерина и черепаха Наталья Николаевна.

— А почему вашу живность зовут, как людей?

— Да это братья придумали. Не переименовывать же теперь! — говорит Арина. — Андрюшкин любимый подопечный — хомяк. А сейчас он еще хочет второго кота. Поэтому убирает за Кексом, задабривает родителей, чтобы они разрешили взять еще кота.

Уход за черепахой — на Арине, кот — сам по себе, за шиншиллой смотрят все понемножку. На маме же, конечно, главные заботы за уютом в семье. Но ее любви и тепла хватает на всех:

— Мы с Иваном уже не представляем, что это такое — один ребенок в семье. Каждый из наших детей — по-своему чудо, не только Андрюша.

К слову, на год старше Андрея Гаврилова еще один витебский богатырь — Витя Симанович. Весы при его рождении в феврале 2014-го показали 6 кг и 100 г, рост мальчика был 61 см.

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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23 января 2015 года в областном клиническом роддоме в Витебске родился мальчик, которого врачи сразу же окрестили: «ребенок-богатырь». Его вес был 6 кг 190 граммов, а...
 
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