«Уложили на пол в проходе самолета и начали». Как три медика 45 минут «качали» туристку на борту «Белавиа»

Источник материала: Tut.by

Врач-реаниматолог Гомельской областной больницы Елена Б. (женщина не считает себя героем, просит не называть ее фамилию и не публиковать фото. - Прим. TUT.BY) оказалась на одном рейсе с туристкой, которой стало плохо в самолете , летевшем днем 23 февраля из Хургады в Гомель. Увы, женщина позже умерла в больнице, но тамошние медики были едины во мнении: «в полете, на том этапе, ее спасли». Елена и еще двое медиков, по счастливому стечению обстоятельств оказавшиеся в самолете, 45 минут «качали» женщину — и таки дотянули ее до земли, передав в скорую живой.





Елена с супругом, тоже врачом, возвращались из отпуска в Египте. Примерно за час до приземления в гомельском аэропорту бортпроводник объявил по громкой связи, что одному из пассажиров требуется помощь врачей. Их в самолете оказалось трое: Елена, ее муж, тоже реаниматолог, и еще один мужчина — заведующий одной из гомельских станций скорой медицинской помощи.

— Когда мы подошли, женщина была в предагональном состоянии. До остановки кровообращения оставались считанные минуты. Мы уложили ее на пол в проходе и начали сердечно-легочную реанимацию, — вспоминает Елена.

Реанимационные мероприятия длились 45 минут. В итоге врачи восстановили кровообращение и сердечную деятельность, но женщина была без сознания и не могла самостоятельно дышать.

Елена отмечает: все необходимые для работы препараты на борту были, бортпроводники очень грамотно выполняли свою работу, поэтому паники среди пассажиров не было.

— Туристка летела одна?

— Мы не особо рассматривали пассажиров, было не до этого. Но, кажется, была то ли подруга, то ли родственница. С ней работали бортпроводники.

Когда самолет приземлился, женщину уже ждала скорая.

— Вы надеялись, на то, что все будет хорошо, когда передавали пациентку коллегам?

— Всегда надеешься, но, когда такое длительное время проводятся реанимационные мероприятия, прогностически не очень хорошо для человека.

От чего умерла туристка, теперь установит экспертиза. Елена не берется озвучивать причины. Говорит, что скорее всего, здесь сыграли роль сочетание факторов, как внешних, так и, связанных с общим состоянием здоровья женщины.

В гомельской больнице скорой медицинской помощи TUT.BY рассказали, что 47-летняя женщина поступила к ним в крайне тяжелом состоянии. Около девяти часов вечера она умерла.

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