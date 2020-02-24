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«Закрыты школы, музеи, дискотеки». Белорусы на севере Италии о вспышке коронавируса

24.02.2020 18:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Италии произошла вспышка коронавируса. Особые меры по борьбе с эпидемией затронули 12 населенных пунктов на севере страны, а точнее в регионах Венето и Ломбардия. О том, как это отразилось на жизни обычных людей, TUT.BY рассказали белорусы, которые живут в этой местности.


Фото: Reuters

«В воскресенье стали говорить, что число заболевших увеличивается, и у народа началась паника»

Мария Прыгунова живет в городе Мантуя — это в административной области Ломбардия на севере Италии. В выходные, рассказывает она, в мессенджерах люди стали пересылать друг другу постановления, в которых власти сообщили о мерах безопасности в связи с коронавирусом. Документов два — один касается региона Ломбардия, второй — Венето.


Мария из Минска живет в Италии уже десять лет. Фото: личный архив Марии Прыгуновой

— В основном информация в них похожа, — вводит в курс дела собеседница. — Написано, что всю неделю в этих двух регионах будут закрыты школы, сады, университеты, музеи, дискотеки. Церкви работают, но вот службы в них не проводятся.

Есть в документах и некоторые отличия. Например, в Ломбардии бары, ночные заведения, кафе должны быть закрыты с 6 вечера до 6 утра. В субботу и воскресенье здесь разрешено работать только продуктовым магазинам. Общественный транспорт каждый день будет проходить дезинфекцию.

— Кстати, когда началась история с коронавирусом, многие паниковали из-за посылок из Китая, — уточняет собеседница. — В документах власти прописали, что посылки безопасны.

По словам белоруски, информация о первом человеке, который погиб от коронавируса, появилась в пятницу, но все было спокойно.

— Людям советовали чаще мыть руки, и, общаясь с больными, надевать маску, — возвращается к тем событиям Мария. — В воскресенье, стали говорить, что число заболевших увеличивается, и у народа началась паника. Некоторые побежали в магазины закупаться. Подруга говорит, что вчера зашла в супермаркет — а там пустые полки. Сегодня муж сходил в магазин. Говорит, людей много, но продуктов хватает.

Марию ситуация с коронавирусом не пугает. На работе в кабинете вместе с ней сидит еще четыре сотрудника, говорит, паникует из них только один. Он постоянно следит за статистикой и проверяет, сколько человек заболели. При этом в офис ходит без маски. Вообще, в маске, делится наблюдениями девушка, она видела только одну сотрудницу: женщину, которая сидит на ресепшене и общается с большим количеством водителей.

— Мой город не входит в карантинную зону. Она включает несколько городов около города Кодоньо, где живет первый заболевший. Людям нельзя туда въезжать и оттуда выезжать, — рассказывает Мария. — Всего в этом регионе живет около 50 тысяч человек. Две недели им не нужно ходить на работу. Им это оформили, как больничный.


Город Кодоньо, Ломбардия, Италия. 22 февраля 2020 года. Фото: Reuters

Все остальные, говорит Мария, продолжают работать.

— Единственное, например, к нам сегодня должен был прийти программист, чтобы проверить работу наших программ, его руководство сообщило, что на этой неделе, мужчина не придет. Насколько мне известно, в других компаниях, где сотрудники ходят на вызовы в разные фирмы, тоже никто никуда пока не будет ходить.

Мантуя, уточняет белоруска, находится в 40 километрах от Вероны. Количество туристов, продолжает девушка, в их регионе уменьшилось. Хотя те, кто уже прилетел на отдых, домой пока не спешат.

«Просят без необходимости не выходить из дома, но для итальянцев не пойти утром на кофе — это нонсенс»


Фото: личный архив Анны Денисовой

В Италию минчанка Анна Денисова переехала десять лет назад. Белоруска с семьей живет в городе Беллинцаго-Новарезе. Их населенный пункт расположен в 50 километрах от Милана и в 20 километрах от Навары. О том, что в привычной жизни что-то стало меняться, собеседница заметила в выходные. В СМИ стала появляться информация, что на время закрыли театр «Ла Скала», перенесли футбольные матчи, детям не нужно в школу.

— В воскресенье в родительском чате класса сообщили: из-за угрозы коронавируса с понедельника учебные заведения работать не будут, — рассказывает собеседница. — Правда, насколько их закрыли, не уточнили, поэтому сегодня я сама пошла в школу. Хотела узнать, когда сыну на занятия, мне ответили, что школа не работает до 2 марта.

Кроме школ, продолжает Анна, в их городке закрыта почта и местная администрация.

— Магазины работают, как обычно, а кафе — по желанию владельцев, — описывает ситуацию белоруска. — Я заходила выпить кофе, и людей в заведении было чуть меньше привычного, но паники нет. В СМИ просят без необходимости не выходить из дома, но для итальянцев не пойти утром на кофе — это нонсенс. Поэтому многие все равно спускаются в заведения.

На улицах, делится наблюдением Анна, люди ходят без масок. «Хотя знакомая писала, что в аптеке нашего городка, масок не купить», — рассказывает собеседница. В субботу, продолжает она, они семьей ездили за покупками и по привычке зашли в магазин, где продают антисептики для рук. Продавец сообщил, что в субботу за два часа у них раскупили десять коробок геля.

В Беллинцаго-Новарезе с продуктами в магазинах проблем нет. В воскресенье в магазин заходил муж белоруски. Он обратил внимание, что некоторые стояли в очереди с большими тележками — внутри спагетти и разные соусы.

— Моя подруга живет в городе Бергамо, вчера она запостила в Фейсбуке фото из местного супермаркета. На фото — пустые полки. В соцсетях я видела такую же ситуацию в магазинах Милана. Мой город значительно меньше, людей тут живет не много, наверное, поэтому тут нет такого ажиотажа, — возвращается к тем событиям Анна. — Многие перестали ходить в китайские заведения. На днях я зашла в один такой ресторанчик у дома. Работники сказали, что клиентов у них стало меньше. Люди боятся к ним заходить.


Фото: Reuters

Муж Анны работает в Милане. В понедельник на работу он поехал, как обычно — на метро. Он, говорит собеседница, скептически относится к любой панике по поводу вируса. Поэтому никаких специальных средств защиты не использует. В то же время, двум своим сотрудникам он разрешил не ходить на работу.

— У одного мужчины жена после операции. Муж сказал, чтобы ее супруг сидел дома, и не подвергал жену, у которой ослаблен иммунитет, опасности, — рассказывает Анна. — У второго сотрудника насморк и болит голова, поэтому ему тоже разрешили сидеть дома.

По словам Анны, из-за ситуации с вирусом многие люди стали звонить в скорую помощь. Принимать все вызовы медики не успевали, поэтому сделали специальную телефонную линию для тех, кто боится коронавируса. Если у человека есть какие-то признаки данной болезни, он звонит по указанному номеру и к нему выезжает специальная бригада. На месте ему делают тест на коронавирус и в скором времени сообщают результат.

— Мэр говорит, что ситуация под контролем, — рассказывает собеседница. — Мне кажется, паниковать нет смысла. Это такой же вирус, как и грипп. Единственное из-за чего я, например, переживаю — это поездка в Беларусь. У меня 29 февраля билет до Минска. И я волнуюсь, что, если ситуация обострится, меня могут не пустить в Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусы из Италии о том, как коронавирус повлиял на их жизнь.
 
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