Председатель районного объединения профсоюзов Лидия Шевко примет участие в VIII Съезде Федерации профсоюзов Беларуси

Источник материала: Полымя

2019 год стал очень ответственным для профсоюзного движения Беларуси. По всей стране проходили отчетно-выборные собрания и конференции профсоюзных организаций предприятий и районов, в ходе которых подводились итоги и намечались планы на будущее. В этом году отчетно-выборная кампания подходит к своему финалу и завершится 28 февраля VIII Съездом Федерации профсоюзов Беларуси.





Для участия в Съезде избраны 508 делегатов со всей страны – представители от всех регионов и отраслей. Кореличский район на нем представит председатель районного объединения профсоюзов Лидия ШЕВКО.





– Для меня очень почетно, и вместе с тем большая ответственность — представлять наш район на этом масштабном мероприятии, – отметила профсоюзный лидер района. – На Съезде будут определены основные направления работы на ближайший период, поставлены задачи на предстоящие пять лет. Все они будут отражены в программе деятельности ФПБ на 2020- 2025 гг. К слову, мы уже работаем с этим документом. И для меня важно, чтобы в нем были также отражены интересы и проблематика, актуальные для нашего района. На мой взгляд, необходимо уделить пристальное внимание теме охраны труда на производственных и сельскохозяйственных объектах, соблюдению работниками техники безопасности, обеспеченности средствами индивидуальной защиты. В то же самое время мы должны донести до каждого работника, что их использование – это залог собственной безопасности.

Хочется отметить, что работа, сделанная в предыдущие годы, как никогда показала силу профсоюзного движения страны. Это авторитетная организация, позиция которой имеет вес на всех уровнях – от местной власти до правительства. По нашей инициативе были приняты важные изменения в законодательных актах, которые улучшают жизнь трудящихся. Впервые в истории Федерация профсоюзов наравне с органами исполнительной и законодательной власти выступила одним из разработчиков законопроекта по изменению Трудового кодекса. Всего ФПБ были внесены предложения по изменению более 30 статей. Все они направлены на то, чтобы дать дополнительные гарантии и улучшить положение трудящихся.

Оксана ЯНУШ