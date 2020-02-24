Вопросы жизненные и важные

Источник материала: Чырвоны прамень

В среду, 19 февраля, в райисполкоме приём граждан провёл депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорь Мартынов. В числе вопросов, которые жители Чашниччины адресовали народному избраннику, были как обычные житейские, касающиеся конкретных лиц, так и требующие детального изучения, принятия определённых решений.





В ходе приёма, в частности, затрагивалась тема призыва граждан на срочную службу. Что делать гражданину Беларуси, студенту российского вуза, решившему далее поступать в магистратуру? Молодой человек ведь должен урегулировать на законной основе свои отношения с военкоматом. Право на отсрочку по учёбе действует один раз. Вроде как нужно отдавать долг Родине.

Игорь Феликсович пояснил, что в законодательство внесены определённые изменения. Подобные случаи прописаны, интересы учащейся молодёжи максимально учтены. Но при этом все мероприятия, связанные с призывом, проходить обязательно нужно. Ни в коем случае нельзя уклоняться. За это предусмотрена ответственность. Вплоть до уголовной. Если молодого человека признают годным к службе, его отправят в войска. Отслужит выпускник университета год – и сможет реализовывать в дальнейшем свои планы. Это в полной мере касается и белорусов – студентов российских вузов.

Обратились чашничане к представителю высшего законодательного органа страны и по вопросу увековечивания памяти погибших мирных жителей во время Великой Отечественной войны. В Заречной Слободе покоится прах многих невинно убиенных. За последнее время районной властью, предприятиями немало в плане благоустройства сделано. Печально известный овраг приведён в порядок, заложена сосновая аллея. Но хорошо было бы установить памятник, продолжить благоустройство прилегающей территории и другое.

Все эти вопросы, заметил депутат, требуют детальной проработки. Память увековечивать нужно. Прислушиваться к мнению родственников погибших тоже. Пока конкретных обещаний Игорь Мартынов давать не стал. Нужно детальнее изучить проблему.

Юрий АЛЕКСАНДРОВИЧ.