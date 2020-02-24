|
Минздрав усилил санитарно-карантинный контроль за теми, кто приезжает из Италии
24.02.2020 21:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Минздрав усилил санитарно — эпидемиологический надзор в связи с распространением коронавируса COVID-19 в Европейском регионе и других странах мира и рекомендует белорусам по возможности воздержаться от посещения тех регионов северной части Италии, где объявлен карантин,
— С учетом активизации распространения коронавируса COVID-19 в Европейском регионе и других странах мира, в частности в северной части Италии, Южной Корее, Сингапуре, Японии, Таиланде организован усиленный санитарно-карантинный контроль за лицами, прибывающими из Италии, и их медицинское наблюдение, — сообщает пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун.
Ведомством усилены меры безопасности, организован дополнительный пункт санитарно-карантинного контроля и забора материала для проведения лабораторных исследований в Национальном аэропорту «Минск-2». Минздрав рекомендует белорусам по возможности воздержаться от посещения тех регионов северной части Италии, где объявлен карантин.
Сегодня, 24 февраля, в Министерстве здравоохранения прошло совещание под руководством главы ведомства Владимира Караника. В совещании приняли участие заместители министра спорта и туризма. На совещании уточнен график пребывания в Беларусь спортсменов из различных стран, обсуждены вопросы перемещения делегаций во время проведения международных соревнований, разработан план, предусматривающий дополнительные мероприятия для спортсменов и членов делегаций.
В Беларуси случаи коронавируса не зарегистрированы, при этом санитарно-карантинным контролем на государственной границе уже охвачены 568 519 человек, в том числе 1137 человек, находившихся в Китае в течение предыдущих 14 дней. Всего в Беларуси выявлено 82 человека с симптомами острой респираторной инфекции, которые посещали КНР, их госпитализировали в инфекционные стационары, где оказали необходимую медицинскую помощь, провели лабораторные исследования. Ни в одном из случаев коронавирус не подтвердился. В шести случаях были идентифицированы вирусы гриппа (вирус гриппа В и вирус гриппа А (H1N1), в одном случае — другие респираторные вирусы, в шести случаях — микоплазма, в одном случае — микст-инфекция (вирус гриппа А (H1N1) + микоплазма).
Всего в Беларусь после каникул прибыли 325 студентов из Китая из 920. Из них — 141 студент сейчас находится под медицинским наблюдением в оздоровительном комплексе «Бригантина» и в Минском областном центре медицинской реабилитации «Загорье», за 184 студентами медицинское наблюдение закончено.
По состоянию на 24 февраля в ЗАО «Белорусская Национальная биотехнологическая корпорация» прибыли 196 работников из КНР, в Белорусский индустриальный парк «Великий камень» — 69 работников. Организовано временное изолированное размещение людей в условиях минимизации контакта с окружающими, проводится медицинское наблюдение. Симптомы инфекционных заболеваний у данных лиц отсутствуют.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минздрав усилил санитарно - эпидемиологический надзор в связи с распространением коронавируса COVID-19 в Европейском регионе и других странах мира.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)