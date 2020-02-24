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Минздрав усилил санитарно-карантинный контроль за теми, кто приезжает из Италии

24.02.2020 21:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минздрав усилил санитарно — эпидемиологический надзор в связи с распространением коронавируса COVID-19 в Европейском регионе и других странах мира и рекомендует белорусам по возможности воздержаться от посещения тех регионов северной части Италии, где объявлен карантин, сообщает пресс-секретарь ведомства Юлия Бородун.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— С учетом активизации распространения коронавируса COVID-19 в Европейском регионе и других странах мира, в частности в северной части Италии, Южной Корее, Сингапуре, Японии, Таиланде организован усиленный санитарно-карантинный контроль за лицами, прибывающими из Италии, и их медицинское наблюдение, — сообщает пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун.

Ведомством усилены меры безопасности, организован дополнительный пункт санитарно-карантинного контроля и забора материала для проведения лабораторных исследований в Национальном аэропорту «Минск-2». Минздрав рекомендует белорусам по возможности воздержаться от посещения тех регионов северной части Италии, где объявлен карантин.

Сегодня, 24 февраля, в Министерстве здравоохранения прошло совещание под руководством главы ведомства Владимира Караника. В совещании приняли участие заместители министра спорта и туризма. На совещании уточнен график пребывания в Беларусь спортсменов из различных стран, обсуждены вопросы перемещения делегаций во время проведения международных соревнований, разработан план, предусматривающий дополнительные мероприятия для спортсменов и членов делегаций.

В Беларуси случаи коронавируса не зарегистрированы, при этом санитарно-карантинным контролем на государственной границе уже охвачены 568 519 человек, в том числе 1137 человек, находившихся в Китае в течение предыдущих 14 дней. Всего в Беларуси выявлено 82 человека с симптомами острой респираторной инфекции, которые посещали КНР, их госпитализировали в инфекционные стационары, где оказали необходимую медицинскую помощь, провели лабораторные исследования. Ни в одном из случаев коронавирус не подтвердился. В шести случаях были идентифицированы вирусы гриппа (вирус гриппа В и вирус гриппа А (H1N1), в одном случае — другие респираторные вирусы, в шести случаях — микоплазма, в одном случае — микст-инфекция (вирус гриппа А (H1N1) + микоплазма).

Всего в Беларусь после каникул прибыли 325 студентов из Китая из 920. Из них — 141 студент сейчас находится под медицинским наблюдением в оздоровительном комплексе «Бригантина» и в Минском областном центре медицинской реабилитации «Загорье», за 184 студентами медицинское наблюдение закончено.

По состоянию на 24 февраля в ЗАО «Белорусская Национальная биотехнологическая корпорация» прибыли 196 работников из КНР, в Белорусский индустриальный парк «Великий камень» — 69 работников. Организовано временное изолированное размещение людей в условиях минимизации контакта с окружающими, проводится медицинское наблюдение. Симптомы инфекционных заболеваний у данных лиц отсутствуют.

  • Общее число заболевших коронавирусом в мире составляет более 79 тысяч человек. Большинство из них — в Китае. В Японии заразились 838 человек, Южной Корее — 763 человека, в Италии — 152. В понедельник власти 24 регионов Китая сообщили, что за выходные на их территории не было зафиксировано ни одного нового случая заражения коронавирусом.
  • Из-за эпидемиологической угрозы в Гонконге закрыты туристические, культурные и спортивные объекты, отменены массовые мероприятия и занятия в школах. С 8 февраля в городе начал действовать режим обязательного 14-дневного карантина для всех въезжающих сюда из материкового Китая.
  • Из-за вспышки коронавируса Турция, Армения, Пакистан и Афганистан закрыли свою границу с Ираном. Грузия ввела ограничения на авиасообщение с Ираном. По последним данным, в этой стране заразились 43 человека, 8 человек умерли.
  • В Италии отменяют массовые мероприятия: из-за опасений распространения вируса организаторы решили отменить последние дни Венецианского карнавала, приостановил работу знаменитый «Ла Скала», отменены более 40 футбольных матчей.
  • Власти Австрии заблокировали один из поездов на границе с Италией из-за того, что у двух человек заподозрили коронавирус. Было объявлено о прекращении железнодорожного сообщения между странами. Австрийские власти сняли запрет на передвижение после того, как диагноз не подтвердился.

 
Теги: Минск
 
 
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Минздрав усилил санитарно - эпидемиологический надзор в связи с распространением коронавируса COVID-19 в Европейском регионе и других странах мира.
 
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