ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Женщине, которую нашли мумифицированной в столичной квартире, из-за долгов запрещали выезд за границу

24.02.2020 23:30 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

14 февраля в одной из квартир дома на столичной улице Плеханова обнаружили мумифицированный труп женщины. Соседи говорили, что потеряли женщину из поля зрения в 2017 году. За это время в ее почтовом ящике скопилось много неоплаченных счетов за ЖКХ, соседи утверждают, что сигнализировали в ЖЭС, но дверь квартиры никто не вскрыл (это случилось, только когда затопило квартиру соседки). Представители расчетно-справочного центра рассказали, что они пытались взыскать долг с женщины, сообщает «Белсат».


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Мы обращали внимание, что в этой квартире большая задолженность по оплате коммунальных платежей. Мы ходили разговаривали с соседями, обращались в милицию. Писали письма в «Мингаз» и «Водосбыт», чтобы там отключили газ и воду, — рассказала заместитель начальника расчетно-справочного центра № 2 Ленинского района Валентина Чекун.

По ее словам, в квартире умершей женщины в декабре 2018 года отключили электричество. Газ и воду отключить не смогли, так как для этого надо было попасть в квартиру.

— Мы подавали судебному исполнителю ходатайство о розыске в связи с отсутствием должника. Женщине был временно запрещен выезд за границу, пользование автотранспортом и сотовой связью, — рассказала Валентина Чекун.

Задолженность за коммунальные платежи в этой квартире составляет 3 155,40 рублей.

Соседки женщины ранее рассказывали TUT.BY, что в квартире много лет жила семья: мать и две дочери. Мать умерла примерно в 2013 году, ее старшая дочь, Светлана, в 2015-м, осталась только Татьяна. Ее соседи потеряли из виду в 2017-м. СМИ пишут, что, когда тело женщины нашли, в квартире был неплотно закрыт кран, а на кухне горела конфорка. Как сообщил Следственный комитет, для установления точной причины смерти женщины назначена судебно-медицинская экспертиза. Все обстоятельства выясняются.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Представители расчетно-справочного центра рассказали, что они пытались взыскать долг с женщины.
 
Новости дня
Новости общества
 
Минздрав усилил санитарно-карантинный контроль за теми, кто приезжает из Италии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

24.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
25.02.2020
Mir24.TV Belarus
Чырвоны прамень
Soligorsk News

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика