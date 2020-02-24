Женщине, которую нашли мумифицированной в столичной квартире, из-за долгов запрещали выезд за границу

Источник материала: Tut.by

14 февраля в одной из квартир дома на столичной улице Плеханова обнаружили мумифицированный труп женщины. Соседи говорили, что потеряли женщину из поля зрения в 2017 году. За это время в ее почтовом ящике скопилось много неоплаченных счетов за ЖКХ, соседи утверждают, что сигнализировали в ЖЭС, но дверь квартиры никто не вскрыл (это случилось, только когда затопило квартиру соседки). Представители расчетно-справочного центра рассказали, что они пытались взыскать долг с женщины, сообщает «Белсат» .



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Мы обращали внимание, что в этой квартире большая задолженность по оплате коммунальных платежей. Мы ходили разговаривали с соседями, обращались в милицию. Писали письма в «Мингаз» и «Водосбыт», чтобы там отключили газ и воду, — рассказала заместитель начальника расчетно-справочного центра № 2 Ленинского района Валентина Чекун.

По ее словам, в квартире умершей женщины в декабре 2018 года отключили электричество. Газ и воду отключить не смогли, так как для этого надо было попасть в квартиру.

— Мы подавали судебному исполнителю ходатайство о розыске в связи с отсутствием должника. Женщине был временно запрещен выезд за границу, пользование автотранспортом и сотовой связью, — рассказала Валентина Чекун.

Задолженность за коммунальные платежи в этой квартире составляет 3 155,40 рублей.

Соседки женщины ранее рассказывали TUT.BY, что в квартире много лет жила семья: мать и две дочери. Мать умерла примерно в 2013 году, ее старшая дочь, Светлана, в 2015-м, осталась только Татьяна. Ее соседи потеряли из виду в 2017-м. СМИ пишут , что, когда тело женщины нашли, в квартире был неплотно закрыт кран, а на кухне горела конфорка. Как сообщил Следственный комитет, для установления точной причины смерти женщины назначена судебно-медицинская экспертиза. Все обстоятельства выясняются.