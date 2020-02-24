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Женщине, которую нашли мумифицированной в столичной квартире, из-за долгов запрещали выезд за границу
24.02.2020 23:30 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
14 февраля в одной из квартир дома на столичной улице Плеханова обнаружили мумифицированный труп женщины. Соседи говорили, что потеряли женщину из поля зрения в 2017 году. За это время в ее почтовом ящике скопилось много неоплаченных счетов за ЖКХ, соседи утверждают, что сигнализировали в ЖЭС, но дверь квартиры никто не вскрыл (это случилось, только когда затопило квартиру соседки). Представители расчетно-справочного центра рассказали, что они пытались взыскать долг с женщины, сообщает
— Мы обращали внимание, что в этой квартире большая задолженность по оплате коммунальных платежей. Мы ходили разговаривали с соседями, обращались в милицию. Писали письма в «Мингаз» и «Водосбыт», чтобы там отключили газ и воду, — рассказала заместитель начальника расчетно-справочного центра № 2 Ленинского района Валентина Чекун.
По ее словам, в квартире умершей женщины в декабре 2018 года отключили электричество. Газ и воду отключить не смогли, так как для этого надо было попасть в квартиру.
— Мы подавали судебному исполнителю ходатайство о розыске в связи с отсутствием должника. Женщине был временно запрещен выезд за границу, пользование автотранспортом и сотовой связью, — рассказала Валентина Чекун.
Задолженность за коммунальные платежи в этой квартире составляет 3 155,40 рублей.
Соседки женщины ранее
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Женщине, которую нашли мумифицированной в столичной квартире, из-за долгов запрещали выезд за границу
Представители расчетно-справочного центра рассказали, что они пытались взыскать долг с женщины.
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