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Физика как лирика

25.02.2020 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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Источник материала: Чырвоны прамень

Именно так можно перефразировать известное изречение, когда разговор идет о талантливых и одаренных ребятах, кто с предметами из числа точных наук не просто на «ты», а в крепкой дружбе.
Гимназист Андрей Денисевич, выпускник-одиннадцатиклассник, дружен не только с физикой, математикой, а и с предметами гуманитарного цикла. Но именно царица наук – математика когда-то открыла дорогу в удивительный мир физики, информатики.

Физика как лирика

По результатам районной олимпиады у Андрея три призовых места – два диплома первой степени по физике и математике, диплом третьей степени по информатике. В олимпиаде по физике гимназист участвовал и в прошлом году, получил диплом третьей степени. В этом же сразу после районного диплома первой степени – диплом третьей степени областного этапа.
«Это не просто хороший результат, а замечательный, – комментирует успех своего подопечного учитель физики Чашникской гимназии Тамара Алексеевна Кулаковская. – Ведь для участия в физической олимпиаде на любом этапе необходим не просто огромный багаж знаний, а и опыт участия в подобных интеллектуальных состязаниях, умение ориентироваться в окружающей обстановке. Андрей отличается чрезвычайной трудоспособностью, цепким, аналитичным умом и нестандартным мышлением. Подготовка к олимпиаде шла трудоемко, поступательно и качественно. Этому свидетельство – результат. Усилия потрачены не напрасно.
Уровень заданий для выполнения на областном этапе всегда очень высокий, этот год не исключение. Чтобы соответствовать ему, необходимо не просто работать, а трудиться неустанно. Работали в условиях повышенного напряжения, старались рассмотреть многие нестандартные ситуации и решения. Но тем не менее в предложенных заданиях областной олимпиады было много нового. Так что нет предела совершенству, а учитель учится всю жизнь, благодарностью же являются такие талантливые ученики».
Тамара Алексеевна преподает физику в гимназии уже больше двадцати лет, были и другие успехи. Кирилл Бородавко в свое время участвовал в республиканском этапе олимпиады по астрономии, также под руководством Т. А. Кулаковской. Но по физике такой высокий результат впервые, и это не может не радовать.
Андрей Денисевич, еще будучи учащимся начальных классов, участвовал в предметных олимпиадах. Особое внимание уделялось математике, а как иначе, ведь и бабушка, и мама – математики.
В четвертом классе у Андрея уже был первый результат в районе по этой дисциплине среди своих ровесников. Дальше – больше. Гимназист с незаурядными способностями – ежегодный призер олимпиады по математике, сначала малой районной, затем – второго этапа республиканской. Причем в пятом, шестом, девятом классах – обладатель дипломов первой степени. А в десятом классе, то есть в прошлом учебном году, Андрей удостоен сразу трех дипломов районного этапа республиканской олимпиады по математике, физике, информатике. В этом году результат еще лучше. И это закономерно.
Не счесть многочисленных конкурсов и интеллектуальных состязаний, в которых Андрей проявил себя, причем успешно. К примеру, участие в дистанционной олимпиаде по алгебре памяти профессора К. О. Ананченко принесло юному интеллектуалу три диплома – в 8, 9, 10 классах. В десятом – диплом первой степени. Также нынешний одиннадцатиклассник-гимназист – неоднократный призер районного конкурса по программированию среди учащихся городских школ.

В этом году копилка достижений Андрея пополнилась ещё одним интеллектуальным трофеем. Участие в известном телепроекте «Я знаю!», причем на республиканском уровне, принесло новые эмоции и впечатления, и, конечно, бесценный опыт.

Но следует добавить, что скромность – отличительная черта этого молодого человека с незаурядными способностями. Человек дела – это о нем, меньше слов – больше работы. Сплав трудолюбия, усидчивости, таланта и нацеленности на результат, участия мудрых педагогов – залог успеха на всех уровнях.
Этот год завершающий в школьной жизни Андрея. Пусть профессиональный выбор будет верным, жизненная дорога удачной, талант найдет применение.
Удачи и успехов!

Наталия ШИРКО.

 

 
 
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Именно так можно перефразировать известное изречение, когда разговор идет о талантливых и одаренных ребятах, кто с предметами из числа точных
 
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