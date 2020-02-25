Вакцина от коронавируса, новый дискаунтер, ребенок-богатырь и покупатель в аквариуме - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Уже меньше, чем через неделю мы с полным правом сможем сказать: зимы будто и не было — по прогнозу синоптиков в ближайшие дни нас снова ждет нетипичное тепло. В Могилевской области и вовсе уже начали добывать березовый сок! Американские ученые объяснили , с чем вообще вся эта погодная аномалия может быть связана. А мы рассказываем, чем еще запомнился вчерашний понедельник.





ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

Вместе со всем миром следим за новостями о коронавирусе . Белорусы, оказавшиеся на севере Италии, где зафиксировали вспышку заболеваемости, рассказывают , что там происходит — закрыты школы, музее, дискотеки. «Белавиа» объяснила , что происходит с рейсами в Рим и Милан (и можно ли вернуть билеты на них). Китай же заявил о снижении уровня угрозы , а также о разработанной эффективной вакцине .

. Белорусы, оказавшиеся на севере Италии, где зафиксировали вспышку заболеваемости, , что там происходит — закрыты школы, музее, дискотеки. «Белавиа» , что происходит с рейсами в Рим и Милан (и можно ли вернуть билеты на них). Китай же заявил , а также . В Беларусь приходит еще одна сеть «жестких» дискаунтеров . Начинают с регионов, а первый магазин откроется уже сегодня.

. Начинают с регионов, а первый магазин уже сегодня. Вы наверняка знаете белорусского банкира Андрея Жишкевича . Он 14 лет руководил частным МТБанком, а потом неожиданно в конце 2018 года перешел в государственный Банк развития. Так неожиданно, что даже заставил свою жену заплакать! Мы поговорили с Жишкевичем о причинах смены работы, новом мандате Банке развития, ситуации в деревообработке, а также о ситуации в белорусской экономике.

. Он 14 лет руководил частным МТБанком, а потом неожиданно в конце 2018 года перешел в государственный Банк развития. Так неожиданно, что даже заставил свою жену заплакать! Мы с Жишкевичем о причинах смены работы, новом мандате Банке развития, ситуации в деревообработке, а также о ситуации в белорусской экономике. Шесть человек поборются за выдвижение в качестве единого кандидата от оппозиции на будущих президентских выборах. Кого выберут от оппозиции, станет известно в мае. А пока можете познакомиться с тем, как возможные кандидаты будут развивать экономику, если займут главное кресло в стране.





Не исключено, что в этом году амнистия может коснуться и тех, кто отбывает наказание по коррупционным статьям. Администрация президента ответила на коллективное обращение белорусов.

и тех, кто отбывает наказание по коррупционным статьям. Администрация президента ответила на коллективное обращение белорусов. Завершено следствие по жуткой истории, которая произошла в Мядельском районе: пока молодая мама была в роддоме, муж убил ее годовалого сына.

в Мядельском районе: пока молодая мама была в роддоме, муж убил ее годовалого сына. Еще одна белорусская туристка умерла после возвращения из Египта. Ей стало плохо в самолете. По стечению обстоятельств на борту вместе с ней оказались три медика, одна из них, врач-реаниматолог из Гомеля, рассказала , как 45 минут «качали» женщину — и таки дотянули ее до земли, передав в скорую живой.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

85 гадоў таму нарадзіўся Рыгор Барадулін , народны паэт Беларусі, класік айчыннай літаратуры. Вашай увазе — цікавыя факты з біяграфіі творцы, а таксама відэа з архіва кінафотафонадакументаў.

, народны паэт Беларусі, класік айчыннай літаратуры. Вашай увазе — з біяграфіі творцы, а таксама відэа з архіва кінафотафонадакументаў. И еще одна памятная дата — в ночь с 23 на 24 февраля 1945 года сожгли белорусскую деревню Лавжи, что на Ошмянщине . Сожгли ее войска НКВД. Погибли почти все жители, а также дислоцированный здесь отряд самообороны польской Армии Крайовой — по разным данным, от 53 до 80 человек. Произошедшее можно было бы списать на военные действия, однако к этому времени фронт уже был далеко на западе. Что же произошло в маленькой белорусской деревне в конце зимы 75 лет назад?

. Сожгли ее войска НКВД. Погибли почти все жители, а также дислоцированный здесь отряд самообороны польской Армии Крайовой — по разным данным, от 53 до 80 человек. Произошедшее можно было бы списать на военные действия, однако к этому времени фронт уже был далеко на западе. в маленькой белорусской деревне в конце зимы 75 лет назад? Но давайте о позитивном: 5 лет назад в Витебске родился мальчик, которого врачи сразу же окрестили: «ребенок-богатырь». Его вес был 6 кг 190 граммов, а рост 59 см. Медики тогда заявляли, что это «самый крупный новорожденный в стране». Мы побывали в гостях у семьи и узнали, что Андрюша — большой добряк, любимый младший брат, незаменимый мамин и папин помощник, заядлый грибник, обладатель сейфа с «сокровищами». А еще — хозяин кота, хомяка, шиншиллы и черепахи.





Кстати, о малышах и мамах: напоминаем, что до 2 марта мы ждем ваши истории с фото на конкурс о том, как вы занялись спортом после рождения ребенка . А для тех, кто думает, что такое невозможно — очередной рассказ от наших читателей. Смотрите, какими кубиками пресса обзавелась в декрете Татьяна и как она удивила всех своих знакомых.

. А для тех, кто думает, что такое невозможно — очередной рассказ от наших читателей. Смотрите, обзавелась в декрете Татьяна и как она удивила всех своих знакомых. Помните, мы рассказывали про лихача на BMW, который установил рекорд скорости на МКАД (камеры зафиксировали, что ехал он 229 км/ч). ГАИ рассказала , как его наказали.

(камеры зафиксировали, что ехал он 229 км/ч). ГАИ , как его наказали. Суд присяжных в Нью-Йорке признал американского продюсера Харви Вайнштейна виновным в насилии над двумя женщинами. При этом по еще трем эпизодам виновным его не признали. Окончательное решение по делу будет оглашено через две недели.

О СПОРТЕ

Минское «Динамо» близко к тому, чтобы впервые в истории завершить сезон в Континентальной хоккейной лиги на последнем месте. Если же команда пропустит еще две шайбы в играх против ярославского «Локомотива» и московского «Динамо», то побьет антирекорд КХЛ по количеству пропущенных шайб за один сезон.

к тому, чтобы впервые в истории завершить сезон в Континентальной хоккейной лиги на последнем месте. Если же команда пропустит еще две шайбы в играх против ярославского «Локомотива» и московского «Динамо», то побьет антирекорд КХЛ по количеству пропущенных шайб за один сезон. В итальянском Антхольце завершился чемпионат мира по биатлону — 2020 . Он запомнился не только фантастическими финишными разборками и дуэлью нервов на рубеже, но и громкими скандалами, личными драмами и даже обысками полиции. Подвели для вас главные биатлонные итоги.

. Он запомнился не только фантастическими финишными разборками и дуэлью нервов на рубеже, но и громкими скандалами, личными драмами и даже обысками полиции. для вас главные биатлонные итоги. А тут у нас Ежик Спайки. Он будет талисманом чемпионата мира по хоккею в Минске и Риге в 2021 году. Как он вам ?





Все новости понедельника, 24 февраля

Ну, а напоследок — забавная история, которая произошла недавно в гомельском супермаркете: один из покупателей неожиданно залез в аквариум с рыбой. Парня искали три дня. В итоге он сам пришел в РОВД и рассказал , зачем совершил странный поступок. Пусть жизнь не перестает удивлять вас каждый день!

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