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В Могилевской области родился бычок из пробирки. Скоро будут еще: сельское хозяйство осваивает ЭКО

25.02.2020 08:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Первый теленок из пробирки родился в Могилевской области. Базой для научного эксперимента выбран молочно-товарный комплекс «Гигант» предприятия «Заря» Могилевского района. Результаты следующих подсадок эмбрионов станут известны в конце февраля, сообщает ТРК «Могилев».

Эмбрион — голстинской породы, и этот выбор был не случайным. От такой коровы можно получить до 11 тысяч молока в год: цифра, о которой могилевские хозяйства пока могут только мечтать. Приблизиться к рекордным надоям поможет новое породистое стадо.

Через год от бычка из пробирки можно будет получить первую партию материала для осеменения.

Вообще, на фермах хозяйств в Беларуси давно используется технология искусственного осеменения. А сейчас осваивают подсадку эмбрионов.

 
Теги: Могилев
 
 
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Обычно в хозяйствах используют искусственное осеменение, а теперь осваивают ЭКО.
 
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