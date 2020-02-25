В Могилевской области родился бычок из пробирки. Скоро будут еще: сельское хозяйство осваивает ЭКО

Источник материала: Tut.by

Первый теленок из пробирки родился в Могилевской области. Базой для научного эксперимента выбран молочно-товарный комплекс «Гигант» предприятия «Заря» Могилевского района. Результаты следующих подсадок эмбрионов станут известны в конце февраля, сообщает ТРК «Могилев».

Эмбрион — голстинской породы, и этот выбор был не случайным. От такой коровы можно получить до 11 тысяч молока в год: цифра, о которой могилевские хозяйства пока могут только мечтать. Приблизиться к рекордным надоям поможет новое породистое стадо.

Через год от бычка из пробирки можно будет получить первую партию материала для осеменения.

Вообще, на фермах хозяйств в Беларуси давно используется технология искусственного осеменения. А сейчас осваивают подсадку эмбрионов.