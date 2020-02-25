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В Могилевской области родился бычок из пробирки. Скоро будут еще: сельское хозяйство осваивает ЭКО
25.02.2020 08:12 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Первый теленок из пробирки родился в Могилевской области. Базой для научного эксперимента выбран молочно-товарный комплекс «Гигант» предприятия «Заря» Могилевского района. Результаты следующих подсадок эмбрионов станут известны в конце февраля,
Эмбрион — голстинской породы, и этот выбор был не случайным. От такой коровы можно получить до 11 тысяч молока в год: цифра, о которой могилевские хозяйства пока могут только мечтать. Приблизиться к рекордным надоям поможет новое породистое стадо.
Через год от бычка из пробирки можно будет получить первую партию материала для осеменения.
Вообще, на фермах хозяйств в Беларуси давно используется технология искусственного осеменения. А сейчас осваивают подсадку эмбрионов.
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Обычно в хозяйствах используют искусственное осеменение, а теперь осваивают ЭКО.
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