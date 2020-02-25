Прогноз погоды на 25 февраля: мокрый снег, дождь и до +8 °С

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В Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды сообщили sb.by, что ночью будет переменная облачность, а днем облачно с прояснениями. В ночные часы преимущественно обойдется без осадков, но утром и днем на большей части территории ожидаются мокрый снег и дождь. Ночью и утром местами слабые туман и гололед. Ветер будет юго-западный, южный 4-9 метров в секунду, днем порывы до 14 метров. Столбики термометров ночью покажут -5…+1 °С, днем +2…+8 °С.

Схожие погодные условия будут наблюдаться в Беларуси и в последующие дни.

В среду, 26 февраля, облачно, днем с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории, днем по востоку страны дождь, ночью с мокрым снегом, слабый гололед. Ветер будет юго-западный 5-10 метров в секунду, порывы до 12 метров. Ночью прогнозируется -1…+4 °С, днем +3…+9 °С.

В четверг, 27 февраля, облачно, ночью с прояснениями. На большей части территории кратковременные осадки (мокрый снег, дождь), ночью слабый гололед. Ветер западной четверти 5-10 метров в секунду. Температурный фон в ночные часы будет колебаться в диапазоне от -2 до +4 °С, днем будет +1…+8 °С.