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В Витебске теперь можно оплатить проезд в транспорте смартфоном. Но пока не везде

25.02.2020 08:10 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебске с 25 февраля можно оплатить проезд в общественном транспорте со смартфона — с помощью мобильного приложения «Оплати». Новинка пока появилась в троллейбусе № 12, сообщает «Горэлектротранс».


Фото предоставлено Белинвестбанком

Приложение «Оплати» можно установить на смартфон в App Store и Google Play. Затем нужно регистрироваться в нем с помощью идентификационного номера из паспорта. И пополнить кошелек с банковской карты или другим способом.

Затем оплатите проезд, просканировав QR-код в салоне транспорта. Подробная инструкция — здесь.

Проезд в общественном транспорте с помощью QR-кода через мобильное приложение «Оплати» в Беларуси стал возможен с 6 февраля. Систему разработала компания LWO вместе с Белинвестбанком. Она уже работает в Бресте, Борисове и Гомеле.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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В Витебске с 25 февраля можно оплатить проезд в общественном транспорте со смартфона - с помощью мобильного приложения «Оплати». Новинка пока появилась в...
 
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