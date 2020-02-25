В Витебске теперь можно оплатить проезд в транспорте смартфоном. Но пока не везде

Источник материала: Tut.by

В Витебске с 25 февраля можно оплатить проезд в общественном транспорте со смартфона — с помощью мобильного приложения «Оплати». Новинка пока появилась в троллейбусе № 12, сообщает «Горэлектротранс».



Фото предоставлено Белинвестбанком

Приложение «Оплати» можно установить на смартфон в App Store и Google Play . Затем нужно регистрироваться в нем с помощью идентификационного номера из паспорта. И пополнить кошелек с банковской карты или другим способом.

Затем оплатите проезд, просканировав QR-код в салоне транспорта. Подробная инструкция — здесь .

Проезд в общественном транспорте с помощью QR-кода через мобильное приложение «Оплати» в Беларуси стал возможен с 6 февраля. Систему разработала компания LWO вместе с Белинвестбанком. Она уже работает в Бресте, Борисове и Гомеле.