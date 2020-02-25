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В Витебске теперь можно оплатить проезд в транспорте смартфоном. Но пока не везде
25.02.2020 08:10 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебске с 25 февраля можно оплатить проезд в общественном транспорте со смартфона — с помощью мобильного приложения «Оплати». Новинка пока появилась в троллейбусе № 12,
Приложение «Оплати» можно установить на смартфон в
Затем оплатите проезд, просканировав QR-код в салоне транспорта. Подробная инструкция —
Проезд в общественном транспорте с помощью QR-кода через мобильное приложение «Оплати» в Беларуси
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В Витебске с 25 февраля можно оплатить проезд в общественном транспорте со смартфона - с помощью мобильного приложения «Оплати». Новинка пока появилась в...
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