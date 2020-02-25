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В «Минсктрансе» рассказали, зачем закрывать киоски с талонами, что взамен и при чем тут «Табакерки»

25.02.2020 09:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минские транспортники хотят отказаться от киосков на остановках. Это вызвало бурное обсуждение на форумах, как и продажа талонов для оплаты проезда в «Табакерках». TUT.BY спросил в «Минсктрансе», откуда взялась идея продавать билеты в киосках с табаком, сколько стоит терминал для продажи билетов, а еще — правда ли, что скоро в столице можно будет купить электронный билет на проезд.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Почему решили продавать талоны в «Табакерках»

Сейчас в столице работают 164 билетных киоска от «Минсктранса». В них можно купить талон, а также приобрести или пополнить проездной. Билеты на наземный транспорт продаются также в кассах Минского метрополитена, а еще — в некоторых киосках «Белсоюзпечати», в крупных универмагах и нескольких торговых сетях — например, «Постторг» и «Живинка».

Первый заместитель генерального директора «Минсктранса» Олег Дзюбенко рассказывает, что компанию «Энерго-Оил» (владельца «Табакерок») рассматривают лишь как еще одного партнера для продажи талонов.

— Мы постоянно расширяем сеть по реализации билетов, поэтому и «Энерго Оил» предложили продавать билеты на договорных отношениях.

Есть договор по продаже талонов в 25 табачных киосках.

На вопрос, не опасается ли «Минсктранс», что негативное отношение части горожан к «Табакеркам» может повредить и имиджу транспортного предприятия, собеседник отвечает так:

— Если это удобно пассажирам, почему бы и там не продавать талоны.

Олег Дзюбенко добавляет, что договор с «Энерго Оил» никак не связан с планами «Минсктранса» сократить сеть собственных киосков.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Талоны на проезд в Минске до сих пор можно купить не во всех киосках «Белсоюзпечати», которые уже давно на улицах. Почему так?

— Есть договор с «Белсоюзпечатью», но адреса, где талоны продавать, а где нет, эта организация определяет сама.

Олег Дзюбенко добавляет, что «Минсктранс» не может влиять и на режим работы чужих киосков — например, билетные киоски транспортников работают дольше, чем киоски «Белсоюзпечати», что удобнее для пассажиров.

Пока талоны остаются очень популярным способом оплаты проезда в Минске — их используют в 40% случаев.

Зачем «Минсктранс» хочет закрыть собственные киоски

Представитель «Минсктранса» объясняет, что основная идея — автоматизировать продажу талонов, «уйти от человеческого труда». Звучали конкретные планы: вывод киосков начнется с июня, к концу года останется только 25 таких точек продаж, из них 10 — в подземных переходах. Сейчас транспортники не так однозначно смотрят на даты.

— Просто так закрывать киоски, ничего взамен не предоставив, никто не собирается. Если мы дадим возможность оплачивать проезд в интернете и через приложение, то когда-нибудь киосков в центральной части не будет — но это дело не одного дня.

Во сколько обходится обслуживание одного билетного киоска, в «Минсктрансе» не говорят. Но продавать талоны и пополнять проездные выгоднее через терминалы, уверены на предприятии.

— Терминалы, которые нам предлагают польские партнеры, стоят 8−10 тысяч долларов. Их окупаемость около трех лет. Но мы работаем и над тем, чтобы создать терминал белорусского производства — более дешевый и более мобильный, — уточняет Олег Дзюбенко.

В марте два терминала, арендованных у поляков, поставят в центре Минска — возле ГУМа и рядом с площадью Независимости.

— Посмотрим, пойдет такое пассажирам или нет.


Так выглядят польские терминалы по продаже билетов, которые может установить «Минсктранс».
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Терминалы для продажи билетов планируют интегрировать в умные остановки — их по городу хотят установить 240.

— Если остановок будет 240, а билетных киосков у нас сейчас 164, то возможностей купить билеты станет даже больше, — говорит Олег Дзюбенко. — Плюс останутся продажи в кассах метрополитена в переходах.

Напомним, что терминалы польской компании не позволяют купить талоны за наличные, только по карте. При этом, по данным самого же «Минсктранса», наличными пока расплачивается за талоны и проездные 55% пассажиров.

— Сколько продавцов сейчас работает в ваших киосках и что будет с этими людьми после закрытия?

— В киосках работают 450 кассиров — будем трудоустраивать их в «Минсктрансе». У нас сейчас около сотни вакансий, может быть, контролеров станет больше.

Что еще вместо киосков: приложение, оплата через ЕРИП

Олег Дзюбенко рассказывает, какие способы оплаты проезда (помимо покупки талонов в терминалах) «Минсктранс» будет развивать.

— Оплатить проезд можно будет онлайн, через ЕРИП. В дереве этой системы можно будет выбрать тариф, произвести оплату, а потом активировать билет на транспортном средстве или в киоске — пока решается, как именно. Совсем скоро запустим приложение для оплаты проезда. Пассажир оплачивает билет, получает код, который при помощи своего смартфона сможет считать контролер.

Минские транспортники говорят о приложении Tix, которое Бресте заработало мобильное приложение для оплаты проезда с пластиковой карты">работает в Бресте с 2018 года.

— Его доработали в соответствии с нашими пожеланиями для Минска. На прошлой неделе тестировали его в лаборатории, остались довольны. Надеемся, через месяц проект заработает в Минске.

Что касается бесконтактной оплаты проезда в наземном транспорте по банковским картам, тут пока очевидных подвижек нет.

— Мы пытаемся решить с БПС-Сбербанком технические вопросы, которые у нас возникли при тестировании бесконтактной оплаты, но они пока не решены.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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