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«Предприимчивый» парень на Столинщине продавал односельчанам зерно. А потом его воровал - и снова продавал

25.02.2020 08:54 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Уголовное дело за кражи возбудили в отношении 22-летнего жителя Столинского района, который продавал односельчанам зерно, а потом воровал товар — и перепродавал, сообщает МВД.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Продав жительнице деревни Дубой пять мешков зерна, подозреваемый выкрал три из них на следующий же день. Женщина, обнаружив пропажу, вышла на продавца, и тот признался в содеянном. На первый раз сельчанка его простила и не пошла в милицию. Но вскоре зерно, хранившееся в бочке, исчезло снова, а два мешка позже нашлись у соседки. Женщина поинтересовалась, где та его купила. Оказалось — у того же продавца.

Сельчанки обратились в милицию.

Оказалось, что нехитрую схему ранее судимый делец проворачивал с несколькими подельниками: продавал, похищал, снова продавал, а выручку тратил на алкоголь.

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Теги: Брест
 
 
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