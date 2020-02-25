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«Предприимчивый» парень на Столинщине продавал односельчанам зерно. А потом его воровал - и снова продавал
25.02.2020 08:54 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Уголовное дело за кражи возбудили в отношении 22-летнего жителя Столинского района, который продавал односельчанам зерно, а потом воровал товар — и перепродавал, сообщает
Продав жительнице деревни Дубой пять мешков зерна, подозреваемый выкрал три из них на следующий же день. Женщина, обнаружив пропажу, вышла на продавца, и тот признался в содеянном. На первый раз сельчанка его простила и не пошла в милицию. Но вскоре зерно, хранившееся в бочке, исчезло снова, а два мешка позже нашлись у соседки. Женщина поинтересовалась, где та его купила. Оказалось — у того же продавца.
Сельчанки обратились в милицию.
Оказалось, что нехитрую схему ранее судимый делец проворачивал с несколькими подельниками: продавал, похищал, снова продавал, а выручку тратил на алкоголь.
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«Предприимчивый» парень на Столинщине продавал односельчанам зерно. А потом его воровал - и снова продавал
Схему раскрыли потерпевшие.
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