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На установку флагштока в Гомеле и благоустройство территории вокруг хотят потратить бюджетных 1,5 млн

25.02.2020 10:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На сайте госзакупок появилась информация о том, что УКС Гомеля ищет подрядную организацию, которая выполнит благоустройство площади Ленина с установкой флагштока в Гомеле. Цена заказа — почти полтора миллиона белорусских рублей.


Фото предоставил «Институт Гомельгражданпроект»

Напомним, на прошлой неделе появилась информация, что ко Дню Победы в Гомеле на площади Ленина планируют установить 60-метровый флагшток. На сайте госзакупок размещено объявление о тендере на проведение работ по его установке, а также благоустройству территории вокруг. Цена заказа — почти 1,5 млн рублей.

Флагшток должен быть установлен до конца апреля. Источник финансирования — местный бюджет, сообщается в процедуре закупки.

Активисты возмущены такой инициативой местных властей и считают стоимость объекта запредельной. Гомельчане уже создали петицию против строительства нового флагштока в центре Гомеля.


Напомним, в октябре 2018 года в Гомеле открыли самый дорогой в истории города туалет. В народе его прозвали «золотым». По слухам, работы обошлись в миллион рублей. Однако до сих пор УКС общественности конечную стоимость объекта так и не озвучили. А через некоторое время неподалеку от него возвели еще один клозет-близнец. Специалисты объяснили такую высокую стоимость объекта тем, что строительство туалетов происходило в сложных ландшафтных условиях: перед началом работ пришлось снять и вывезти часть грунта, после чего склон укрепили бетонной стеной. После завершения строительства грунт вернули обратно.

 
Теги: Гомель
 
 
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На сайте госзакупок размещено объявление о тендере на работы по установке флагштока, а также благоустройству территории вокруг. Цена заказа - почти 1,5 млн рублей.
 
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