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На установку флагштока в Гомеле и благоустройство территории вокруг хотят потратить бюджетных 1,5 млн
25.02.2020 10:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На сайте госзакупок появилась информация о том, что УКС Гомеля ищет подрядную организацию, которая выполнит благоустройство площади Ленина с установкой флагштока в Гомеле. Цена заказа — почти полтора миллиона белорусских рублей.
Напомним, на прошлой неделе
Флагшток должен быть установлен до конца апреля. Источник финансирования — местный бюджет, сообщается в процедуре закупки.
Активисты возмущены такой инициативой местных властей и считают стоимость объекта запредельной. Гомельчане уже
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На установку флагштока в Гомеле и благоустройство территории вокруг хотят потратить бюджетных 1,5 млн
На сайте госзакупок размещено объявление о тендере на работы по установке флагштока, а также благоустройству территории вокруг. Цена заказа - почти 1,5 млн рублей.
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