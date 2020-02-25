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В честь Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь в Глуске прошли торжественные мероприятия

25.02.2020 — Новости Общества | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

В честь Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь в Глуске прошли торжественные мероприятия

В честь Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь красные гвоздики легли к подножию бюста дважды Героя Советского Союза Степана Шутова, памятных знаков Героям войны и труда. Возложить цветы и венки на Аллее Славы в Глуске, почтить память героев Великой Отечественной войны пришли представители районного исполнительного комитета, депутатского корпуса, трудовых коллективов, общественных объединений и партий, ветераны и молодежь.


В честь Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь в Глуске прошли торжественные мероприятия

Здесь же, на Аллее Славы, председатель районной организации союза офицеров Юрий Бучень вручил удостоверение члена Белорусского союза офицеров недавно принятому в ряды районной организации Михаилу Хмылову. Далее в уютном зале Центра культуры и досуга «Орион» глусчан ожидала праздничная программа.


В честь Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь в Глуске прошли торжественные мероприятия

С наступающим Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь собравшихся поздравил председатель Глусского райисполкома Степан Чечуха.


В честь Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь в Глуске прошли торжественные мероприятия
В честь Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь в Глуске прошли торжественные мероприятия

Глава района пожелал всем здоровья, благополучия и мирного неба над головой. За добросовестный труд, профессионализм, вклад в патриотическое воспитание молодежи Благодарственными письмами Глусского районного исполнительного комитета отмечены пенсионеры Министерства обороны Республики Беларусь Алексей Васильевич Виниченко и Василий Дмитриевич Сокол, учитель физической культуры и специальной подготовки гимназии Михаил Гурин, звукооператор централизованной клубной системы Глусского района Михаил Обжельян, заведующий Глусским бюро Бобруйского филиала республиканского унитарного предприятия «Могилёвское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» Роман Тычина и начальник обособленной группы (Глусского района) военного комиссариата Бобруйска, Бобруйского, Глусского и Кировского районов Сергей Корбут. Майор Корбут, в свою очередь, рассказал об истории и сегодняшнем дне Вооруженных Сил страны, оснащении армии новым вооружением и техникой. «Обеспечение военной безопасности — дело каждого гражданина и всего народа в целом. Ни у кого не должно быть сомнений, что и впредь в Беларуси будут надежно защищены независимость, суверенитет, территориальная целостность государства, а значит, и главные ценности белорусского народа — мир, стабильность и безопасность», — отметил он в своем выступлении.


В честь Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь в Глуске прошли торжественные мероприятия
В честь Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь в Глуске прошли торжественные мероприятия

Подарком для зрителей стали выступления работников культуры Натальи Аншиц, Александра Ермакова, Людмилы Усени, Алеси Гвоздеровой, Елены Подберёзной, Дмитрия Сокола, Фёдора Хланя, Михаила Обжельяна, а также юных талантов из детской школы искусств.

А. АВТУХОВА

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В честь Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь красные гвоздики легли к подножию бюста дважды Героя Советского Союза Степана Шутова,...
 
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