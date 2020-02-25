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Медцентры и больницы страны пройдут аккредитацию. Кто не сможет - финансирования не получит
25.02.2020 10:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси проведут аккредитацию всех медицинских госучреждений страны. Если какой-то вид медицинской помощи в клинике не будет соответствовать стандартам, то финансировать из госбюджета это направление не будут. Об этом перед итоговой коллегией Минздрава, отвечая на вопрос TUT.BY, рассказал министр здравоохранения Владимир Караник.
— Все медицинские учреждения пройдут процедуру аккредитации на соответствие базовым стандартам. Эти требования будут характеризовать безопасность оказания медицинской помощи и ее уровень. Если на данном уровне безопасно оказывать специализированную помощь невозможно, учреждение не будет аккредитовано для оказания данных видов помощи, соответственно это приведет к тому, что специализированная помощь будет консолидироваться в тех центрах, где есть все необходимое оборудование и кадры, — сказал Владимир Караник.
Министр здравоохранения привел пример, что неврологическая помощь должна оказываться в больнице, где есть возможность нейровизуализации, есть КТ и МРТ. Это позволит снизить риск инвалидности пациентов и позволит им лучше восстановиться.
— Эта помощь будет сконцентрирована в часовой доступности именно в тех учреждениях, которые по уровню оснащения соответствуют тому, чтобы оказывать эту помощь максимально безопасно.
По словам министра здравоохранения, в Беларуси будет два вида аккредитации медучреждений: базовая для госучреждений и добровольная в том числе и для частных медцентров. Если клиника не пройдет аккредитацию на оказание определенного вида помощи, то это направление не будет финансироваться из госбюджета.
Планируется, что аккредитация медучреждений в полной мере заработает с 1 января 2023 года.
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В Беларуси проведут аккредитацию всех медицинских госучреждений страны. Если какой-то вид медицинской помощи в клинике не будет соответствовать стандартам, то...
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