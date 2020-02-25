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Медцентры и больницы страны пройдут аккредитацию. Кто не сможет - финансирования не получит

25.02.2020 10:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси проведут аккредитацию всех медицинских госучреждений страны. Если какой-то вид медицинской помощи в клинике не будет соответствовать стандартам, то финансировать из госбюджета это направление не будут. Об этом перед итоговой коллегией Минздрава, отвечая на вопрос TUT.BY, рассказал министр здравоохранения Владимир Караник.


Министр здравоохранения Владимир Караник. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Все медицинские учреждения пройдут процедуру аккредитации на соответствие базовым стандартам. Эти требования будут характеризовать безопасность оказания медицинской помощи и ее уровень. Если на данном уровне безопасно оказывать специализированную помощь невозможно, учреждение не будет аккредитовано для оказания данных видов помощи, соответственно это приведет к тому, что специализированная помощь будет консолидироваться в тех центрах, где есть все необходимое оборудование и кадры, — сказал Владимир Караник.

Министр здравоохранения привел пример, что неврологическая помощь должна оказываться в больнице, где есть возможность нейровизуализации, есть КТ и МРТ. Это позволит снизить риск инвалидности пациентов и позволит им лучше восстановиться.

— Эта помощь будет сконцентрирована в часовой доступности именно в тех учреждениях, которые по уровню оснащения соответствуют тому, чтобы оказывать эту помощь максимально безопасно.

По словам министра здравоохранения, в Беларуси будет два вида аккредитации медучреждений: базовая для госучреждений и добровольная в том числе и для частных медцентров. Если клиника не пройдет аккредитацию на оказание определенного вида помощи, то это направление не будет финансироваться из госбюджета.

Планируется, что аккредитация медучреждений в полной мере заработает с 1 января 2023 года.

 
 
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В Беларуси проведут аккредитацию всех медицинских госучреждений страны. Если какой-то вид медицинской помощи в клинике не будет соответствовать стандартам, то...
 
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