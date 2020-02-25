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Даше Шепетовской нужна помощь

25.02.2020 — Новости Общества | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Уважаемые жители! Наша семья обращается к Вам с просьбой об оказании материальной помощи в сборе средств на лечение дочери Дарьи Шепетовской.

Даша Шепетовская родилась 15 августа 2019 года. Спустя 4,5 мсяца ей поставили страшный диагноз спинальная мышечная атрофия (SMA) 1-го тина. Это редкое генетическое заболевание, в результате которого погибают моторные нейроны спинного мозга и развивается мышечная атрофия, блокируется подача достаточного количества белка для нормального развития мышц. СМА затрагивает способность ползать и ходить, двигать руками, головой и шеей, а также дышать и глотать. Детям с таким диагнозом врачи не дают никаких надежд, большинство (80%) не доживают до двух лет, при отсутствии лечения.

На сегодня вариант лечения существует, но препараты, необходимые ребенку, мы должны приобрести за счет собственных средств. Есть два препарата Spinraza и Zolgensma. Различия в том, что Spinraza необходимо колоть пожизненно, a Zolgensma – это однократная вакцина.

Стоимость одного укола Spinraza составляет 96 035 евро. Стоимость препарата на первый курс – 384 140 евро (4 ампулы). Стоимость однократной вакцины Zolgensma 2 125 000 долларов плюс дополнительные расходы в клинике. Со спецификой течения болезни и огромной стоимостью вакцин, мы надеемся на лечение любым из предложенных препаратов.

На данный момент нас готова принять клиника в Израиле. Из-за специфики прогрессирования болезни, введение препаратов необходимо начать как можно раньше. У нашей семьи нет возможности самостоятельно оплатить лечение, поэтому мы просим о любой помощи у Вас.

Благотворительные счета открыты:

в филиале 216 – г.Полоцк, ул.Ф.Скорины,4; УНП 300230580; МФО AKBBBY21216: – белорусские рубли – транзитный счёт BY59AKBB38193821068492300000

на благотворительный счет BY89AKBB3I340000081232320144 в отделении 216/144, бессрочный.

Назначение платежа: Для зачисления на благотворительный счет, открытый на имя Шепетовского Александра Сергеевича на лечение дочери Шепетовской Даши.

Даше Шепетовской нужна помощь

 
 
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Уважаемые жители! Наша семья обращается к Вам с просьбой об оказании материальной помощи в сборе средств на лечение дочери Дарьи Шепетовской. Даша...
 
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