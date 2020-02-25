В Молодечно двое мужчин распылили в магазине газ и забрали всю выручку

Источник материала: Tut.by

Двое мужчин зашли в магазин с черного хода, распылили газ, похитили из сейфа всю выручку. И попросили передать директору «привет от таджиков». Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Поздно вечером в милицию поступило сообщение, что неизвестные ограбили магазин одежды и обуви на улице Притыцкого в Молодечно. Они зашли в магазин через незапертую служебную дверь с торца здания, брызнули неизвестным газом в лицо находящемуся там 21-летнему продавцу, после чего похитили из сейфа 3250 рублей и скрылись в неизвестном направлении. При этом, вероятно, чтобы навести оперативников на ложный след, попросили молодого человека — продавца магазина, передать директору «привет от таджиков».

По «горячим следам» задержать неизвестных не удалось, но позже милиция задержала двух подозреваемых в грабеже. Одним из них оказался безработный житель Молодечно, 26-летний гражданин Узбекистана. Как выяснилось, мужчина был прекрасно знаком с директором магазина и не раз бывал у него, хорошо ориентировался в помещении, знал, где расположен сейф и ключи от него, а также какая сумма обычно в нем хранится. В помощники себе мужчина выбрал 21-летнего безработного жителя Молодечненского района. У обоих фигурантов это первый криминальный случай в биографии.

«Фигуранты не стали отпираться и сознались в содеянном. Идеальный, с их точки зрения, план они вынашивали несколько дней, пристально следя за работниками магазина по вечерам. На преступление, по словам подозреваемых, их толкнула нехватка денег. Вероятно, подстегнула и возможность одним махом сорвать куш в несколько десятков тысяч рублей. Однако заговорщикам в тот день не повезло — в сейфе было чуть более 3000 рублей. Как рассказали сами сообщники, добычу они поделили и направились „пировать“ в столицу. Часть похищенных денег была изъята у гражданина Узбекистана, остальные они уже успели потратить по своему усмотрению», — рассказали в милиции.

Возбуждено уголовное дело по ст. 206 УК Беларуси («Грабеж»). Им грозит до шести лет свободы. В настоящее время основной фигурант, гражданин Узбекистана, арестован. В отношении его сообщника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.