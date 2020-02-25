ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Молодечно двое мужчин распылили в магазине газ и забрали всю выручку

25.02.2020 10:28 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Двое мужчин зашли в магазин с черного хода, распылили газ, похитили из сейфа всю выручку. И попросили передать директору «привет от таджиков». Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Поздно вечером в милицию поступило сообщение, что неизвестные ограбили магазин одежды и обуви на улице Притыцкого в Молодечно. Они зашли в магазин через незапертую служебную дверь с торца здания, брызнули неизвестным газом в лицо находящемуся там 21-летнему продавцу, после чего похитили из сейфа 3250 рублей и скрылись в неизвестном направлении. При этом, вероятно, чтобы навести оперативников на ложный след, попросили молодого человека — продавца магазина, передать директору «привет от таджиков».

По «горячим следам» задержать неизвестных не удалось, но позже милиция задержала двух подозреваемых в грабеже. Одним из них оказался безработный житель Молодечно, 26-летний гражданин Узбекистана. Как выяснилось, мужчина был прекрасно знаком с директором магазина и не раз бывал у него, хорошо ориентировался в помещении, знал, где расположен сейф и ключи от него, а также какая сумма обычно в нем хранится. В помощники себе мужчина выбрал 21-летнего безработного жителя Молодечненского района. У обоих фигурантов это первый криминальный случай в биографии.

«Фигуранты не стали отпираться и сознались в содеянном. Идеальный, с их точки зрения, план они вынашивали несколько дней, пристально следя за работниками магазина по вечерам. На преступление, по словам подозреваемых, их толкнула нехватка денег. Вероятно, подстегнула и возможность одним махом сорвать куш в несколько десятков тысяч рублей. Однако заговорщикам в тот день не повезло — в сейфе было чуть более 3000 рублей. Как рассказали сами сообщники, добычу они поделили и направились „пировать“ в столицу. Часть похищенных денег была изъята у гражданина Узбекистана, остальные они уже успели потратить по своему усмотрению», — рассказали в милиции.

Возбуждено уголовное дело по ст. 206 УК Беларуси («Грабеж»). Им грозит до шести лет свободы. В настоящее время основной фигурант, гражданин Узбекистана, арестован. В отношении его сообщника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Одним из них оказался безработный житель Молодечно, 26-летний гражданин Узбекистана. В помощники себе мужчина выбрал 21-летнего безработного жителя Молодечненского...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Витебске два года благоустраивают парк Тысячелетия возле Ледового дворца. Что там изменилось?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

24.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
25.02.2020
Mir24.TV Belarus
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика