Как в поиске съёмного жилья защититься от недобросовестных риэлтеров?

Источник материала: Полесская правда



Жалобы потребителей на агентства, предлагающие свою помощь в поиске съемного жилья, носят постоянный характер. Суть жалоб сводится к одному: за деньги, причем немалые, потребитель взамен квартиры получает недостоверную информацию. Причем для установления ее недостоверности еще придется поездить по городу по названным адресам либо дозвониться до якобы собственников квартир.

В настоящее время Министерством юстиции завершены проверки по жалобам, поступившим на одну из таких организаций: ООО «Готовые решения». Установлено, что реклама объектов недвижимости работниками этой организации размещалась с нарушением требований законодательства. Представленная потребителю в рамках заключенного с ним договора информация о предлагаемых к найму объектах являлась недостоверной.

За допущенные нарушения должностное лицо ООО «Готовые решения» привлечено к административной ответственности, самой организации выдано предписание. Также приостановлено действие идентификационных пластиковых карточек агентов по операциям с недвижимостью Костюшкиной Е.В. и Лукашевич Т.В. Это означает лишение права заниматься риэлтерской деятельностью: Костюшкиной Е.В. – на 2 года, Лукашевич Т.В. – на 1 год.

Немаловажно, что названные лица, допустившие нарушения, хорошо знают правила игры: ранее они работали в риэлтерских организациях, которые были лишены лицензий за противоправные действия. Причем к Костюшкиной Е.В. уже применялись меры воздействия в виде приостановления ее полномочий на срок 4 месяца за размещение недостоверной рекламы объектов недвижимости.

Но, как показывает практика, принимаемые меры действуют не всегда. Есть лица, которые продолжают нарушать законодательство, несмотря ни на что. Одни из них устраиваются в другое, вновь созданное, агентство недвижимости, другие пытаются действовать самостоятельно. Так, имеют место случаи, когда работники агентства недвижимости, лишенного лицензии, продолжают работать, правда, уже незаконно, размещают рекламу объектов недвижимости, зачастую под видом собственников.

Подобные действия не способствуют повышению авторитета профессии риэлтера и формируют негативное мнение о работе риэлтерских организаций в целом.

В целях повышения правовой грамотности потребителей Министерство юстиции полагает необходимым разъяснить основные правила оказания риэлтерских услуг по найму жилья.

В рекламе объекта недвижимости, который предлагается риэлтерской организацией, обязательно должно быть указано ее наименование. Проверить, является ли названная в рекламе организация риэлтерской, можно посредством размещенного на портале Министерства юстиции Реестра. Если в Реестре организация отсутствует, в рекламе не указано ее наименование, или же объект вовсе рекламируется от имени собственника, а в итоге потребитель имеет дело с неким посредником, – такую рекламу лучше обойти стороной. Если информация о квартире все-таки размещена от имени риэлтерской организации: те лица, которые заинтересовались рекламируемой квартирой, не обязаны заключать договор с этой организацией и платить ей за право посмотреть или снять эту квартиру. Предлагая ее путем рекламы, агентство действует в рамках договора, уже заключенного с собственником квартиры, выполняя перед ним свои обязательства по поиску жильцов. Разъяснения некоторых агентств о том, что «рекламируемая квартира действительно предлагается к найму, но чтобы ее посмотреть – нужно заключить договор и оплатить услуги агентства» неправомерны. Часто в ходе рассмотрения жалоб выясняется, что конкретно того объекта, которым заинтересовался потребитель и ради осмотра которого вынужден был заключить договор, не существует. Реклама же была размещена в целях привлечь потребителей якобы большим количеством предлагаемых к сдаче квартир. Если потребитель не готов сам заниматься поиском подходящего жилья, а нуждается в услугах посредника: такому потребителю необходимо обратиться в риэлтерскую организацию и заключить договор на оказание риэлтерских услуг. Он заключается в письменной форме и составляется не менее чем в двух экземплярах, один из которых обязательно выдается потребителю. В договоре следует четко прописать те услуги, за оказанием которых потребитель обратился. К примеру, если для поиска подходящего жилья потребитель решил заключить договор на оказание услуги по представлению информации о предлагаемых к найму объектах недвижимости, то в таком договоре нужно предусмотреть о каких именно объектах потребитель хочет получить информацию: квартира либо комната, местонахождение, стоимость арендной платы и т.д. В рамках такого договора риэлтерская организация должна представить потребителю информацию о сдаче в наем именно тех объектов, которые соответствуют указанному в договоре описанию. Важно: по договору на оказание услуги по представлению информации о предлагаемых к найму объектах потребитель оплачивает лишь получение этой информации. То есть оплата производится до того, как он нашел себе подходящую квартиру. Те потребители, которые нуждаются в помощи по поиску жилья, но опасаются, что предоставленная им информация будет недостоверной, могут воспользоваться такой риэлтерской услугой, как подбор варианта сделки с объектом. В этом случае организация принимает на себя обязательство не предоставить информацию, а именно подобрать для потребителя объект, соответствующий его пожеланиям. Оплата этой услуги осуществляется по факту подбора жилья. Стоимость риэлтерской услуги по подбору варианта сделки с объектом недвижимости по найму жилья не отличается от стоимости услуги по представлению информации о предлагаемых к найму объектах недвижимости и составляет 5 базовых величин. После заключения договора с потребителем от имени риэлтерской организации должен работать только риэлтер и агент по операциям с недвижимостью. Диспетчер, менеджер, иные специалисты такого права лишены. Документом, удостоверяющим право риэлтера или агента на оказание риэлтерских услуг, является идентификационная пластиковая карточка, которая должна предъявляться по требованию потребителя. Она содержит ФИО, должность специалиста и его фотографию, наименование риэлтерской организации, в штате которой состоит специалист, реквизиты лицензии этой организации, серию и номер карточки. Оказание услуг без такой карточки запрещено. В обязательном порядке необходимо требовать выдачу документа, подтверждающего внесение платы за оказываемые услуги.

Соблюдение этих правил поможет потребителям защитить свои права и законные интересы, затруднит доступ к оказанию риэлтерских услуг лиц, работающих недобросовестно.

По информации официального портала Министерства юстиции Республики Беларусь

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