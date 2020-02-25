Караник: в здравоохранении - лишь единичные факты снижения зарплат, «все оперативно решалось»

Источник материала: Tut.by

В здравоохранении фиксировали единичные факты снижения зарплаты, которую бюджетникам сейчас считают по-новому, заявил во время коллегии Минздрава по итогам года министр здравоохранения Владимир Караник. При этом, по его словам, все эти ситуации оперативно решались. «Но мы понимаем, что впереди еще зарплата за февраль, и прошу не расслабляться, держать руку на пульсе и контролировать уровень начисленной и полученной заработной платы, потому что мы видим в интернете, какую социальную напряженность вызывают все эти факты», — заметил министр здравоохранения.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Министр сообщил, что, по данным за 2019 год, средняя зарплата работников здравоохранения составила 776 рублей, из них врачи в среднем получали 1422 рубля (в среднем работая по коэффициенту совместительства 1,36), средние медицинские работники — 876 рублей (при коэффициенте совместительства 1,26).

— Январь прошел достаточно спокойно, мы фиксировали единичные факты снижения на местах заработной платы, и вопросы оперативно решались, — заметил министр здравоохранения.

Владимир Караник отметил, что большинство медработников не понимают, какие графы в расчетных листах, и смотрят только на итоговую цифру, поэтому администрациям клиник надо шире проводить разъяснительную работу.

— Не обращают внимания, что в одном месяце была материальная помощь, а в другом ее не было, была премия из внебюджета или ее не было, — сказал Владимир Караник.

По словам министра, в том числеи дальше повышать зарплату медиков будут и за счет внебюджетной деятельности, и, как планировалось, к 2025 году их зарплата по сравнению с 2019 годом должна вырасти в два раза.

Напомним, для бюджетников с 1 января ввели новую схему расчета зарплат. Одно из основных изменений: тарифную ставку первого разряда заменили на базовую ставку. Власти ранее неоднократно поясняли , что из-за новой схемы падения зарплат не должно произойти, но без учета премии.