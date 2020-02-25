Российского контента более 60%. Насколько белорусское телевидение белорусское?

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко на встрече с руководителями государственных СМИ вновь поднял вопрос о белорусском контенте на телевидении: «Нужно больше своей телепродукции. Когда мне говорят, что Марков (руководитель ОНТ. — Прим. TUT.BY) сидит на платформе ОРТ, я этого просто не понимаю… Пора уже решить главную проблему: это наше». По закону , в эфире должно быть не менее 30% белорусских программ и фильмов, но это требование выполняется не всегда. Мы посмотрели недельную программу основных общественно-политических телеканалов — в основном белорусский контент формируется за счет утренних программ и новостей, а иногда доля белорусского контента — всего 30 минут в день.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

На встрече с руководителями государственных СМИ Александр Лукашенко говорил о том, что «важной составной частью независимости любого государства является информационный суверенитет — право проводить собственную информационную политику, формировать национальную информационную инфраструктуру, обеспечивать информационную безопасность».

— И это право мы как суверенное и независимое государство должны отстаивать во что бы то ни стало, в том числе на информационном поле, — подчеркнул он.

Тот же принцип заложен и в Концепции по информационной безопасности Беларуси: необходимо на государственном уровне предпринимать меры по повышению объема, разнообразия и качества национального контента, скорости его предоставления, доверия населения к официальной информации и государственным СМИ.

По словам Лукашенко, «пора отходить от зарубежных платформ»:

— Далеко не все, что там есть, хорошего качества. Нужно больше своей телепродукции. А если кто-то хочет сюда прийти — пожалуйста, как мы туда. Платите деньги, спросите разрешения, дайте свой товар, продукт, мы посмотрим — может быть.

Белорусский контент превышает иностранный только на «Беларусь 1»

По закону , в эфире должно быть не менее 30% белорусских программ и фильмов в месяц. Согласно Постановлению Совета Министров, каждый квартал телеканалы подсчитывают долю контента и по запросу отправляют в Министерство информации. Не считается национальным продуктом программа, произведенная совместно с иностранной компанией или переработанная для белорусского рынка, а также реклама (исключение — социальная реклама). Телеканалу не обязательно самому снимать передачу или фильм, он может купить готовый продукт у любой компании, но она должна быть зарегистрирована в Беларуси. За нарушение телеканалу могут отказать в государственной регистрации (перерегистрации), и он не сможет дальше работать в Беларуси. Отметим сразу, что таких случаев в практике пока не было.

Мы решили посмотреть, как распределяются доли контента на основных общественно-политических телеканалах — «Беларусь 1», ОНТ, СТВ, «РТР-Беларусь» и «НТВ-Беларусь» (за основу берем программу передач на неделю с 24 февраля по 1 марта, без учета рекламы и анонсов программ).

По нашим подсчетам самая большая доля национального контента за неделю у телеканала «Беларусь 1» — 51,2%, здесь больше всего собственных программ — не только новостных, но и развлекательных — кулинарные и о здоровом образе жизни, образовательные и о путешествиях, а также самый большой багаж документальных фильмов и спецпроектов. Доля российского контента на «Беларусь 1» на этой неделе 38,2%, украинского — 10,6%. У соседей БТ покупает в основном фильмы и сериалы, рейтинг которых на киносервисах едва ли дотягивает до 6 баллов. Отметим, что с 24 февраля по 1 марта в программе только один день, когда доля белорусского контента превышает иностранный — в пятницу (50,9%).

Второе место — у телеканала СТВ, доля белорусского контента на этой неделе — 29%, и достигается эта цифра в основном за счет утреннего информационно-развлекательной программы с перерывами на новости — каждый день по три часа. Доля российского контента — 71% — это и российские фильмы и сериалы, и передачи производства телеканала «Рен ТВ» — часто о заговорах и шокирующих гипотезах.

На третьем месте по доле национального контента на этой неделе телеканал ОНТ — 27,9%, эта цифра достигается в основном за счет развлекательной программы утреннего эфира и новостей. Доля российского контента — 64,5% — ток-шоу и развлекательные программы — от «Пусть говорят» до «Поле чудес», а также российские сериалы. Наибольшая доля российского контента — на выходных — до 83,8%. В будние дни на ОНТ ежедневно показывают итоговый выпуск российских новостей — программа «Время», следом за ней — «Наши новости». Еще 7,6% на этой неделе занимает украинский контент — фильмы и сериалы, рейтинг которых, как и в случае с «Беларусь 1», на киносервисах — в пределах 6 баллов.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Далее следует телеканал «РТР-Беларусь» — белорусская версия российского телеканала, транслятором является телеканал СТВ, он же производитель всего белорусского контента на «РТР-Беларусь». То, что программы повторяются, для замера значения не имеет — в расчет включается каждая трансляция. На «РТР-Беларусь» белорусский контент составляет 22,6%. Российский контент — 65,6%, и это не только развлекательные программы с Андреем Малаховым, но и информационные программы с Владимиром Соловьевым, Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым, а еще ежедневные российские новости — в рабочий день выпуск белорусских новостей идет в сумме 40 минут, российских — 140 минут. На выходных доля российского контента растет — до 77,5%. Например, 1 марта (в воскресенье) доля белорусского контента всего 30 минут — программа «В людях». Доля украинского контента на «РТР Беларусь» на этой неделе — 11,8% — сериалы и фильмы.

Замыкает пятерку «НТВ-Беларусь», его транслятором является «Белтелерадиокомпания», она же производит белорусский контент, доля которого на этой неделе составляет 19% — за счет образовательных и развлекательных программ, новости в эфире — российские, за исключением обзора криминальной хроники. Доля российского контента — 73,9% — новости, сериалы, фильмы и программы c приставкой «остросюжетные» и «детективные» — больше всего криминала по-прежнему на НТВ. Доля украинского контента за счет фильмов и сериалов 7%.

В прайм-тайм идут новости и российские ток-шоу и сериалы

По данным Института социологии Академии наук, каждый четвертый белорус проводит за просмотром телепередач от одного до двух часов, еще 22,4% — от двух до трех часов. В выходные дни каждый пятый респондент смотрит телевизор от двух до трех часов в сутки (21,4%) и еще столько же (21,8%) — свыше пяти часов.

Самым популярным, по данным государственных социологов, является телеканал ОНТ, на втором месте «Беларусь 1», на третьем — «НТВ-Беларусь».

Наибольшая активность телезрителей как в будние, так и в выходные дни приходится на вечер — с 18.00 до 20.00 часов и поздний вечер — с 20.00 до 00.00. На это время приходятся новости, развлекательные программы преимущественно российского производства, фильмы и сериалы — российские или украинские. Наименьшая активность телезрителей — ранним утром: с начала эфира и до 9.00. В это время общественно-политические телеканалы транслируют развлекательные утренние шоу с перерывами на новости, и три часа этого контента во многом формируют общую долю белорусского продукта.

— Одна из важных задач, поставленных перед «Белтелерадиокомпанией» — увеличение белорусского собственного контента, — заявлял глава «Белтелерадиокомпании» Иван Эйсмонт в 2019 году на встрече с гродненскими журналистами. — Важно, что все большее место занимает собственный контент, в том числе присутствуют и региональные каналы. Мы намерены и дальше расширять присутствие национального сегмента, собственного контента в эфирной части компании. К тому же, есть лояльный отклик от аудитории.



Фото: president.gov.by

— Мы имеем более трети собственного контента и будем его наращивать. Но здесь важно найти баланс, — заявлял в 2018 году в интервью газете «Звязда» руководитель ОНТ Марат Марков. — На сегодня тот объем платформы (имеется в виду продукция российского «Первого канала». — Прим. TUT.BY), который мы используем, на мой взгляд, оптимальный. Сохраняется один российский выпуск новостей (программа «Время». — Прим. TUT.BY) просто для того, чтобы держать тесную связь со страной-партнером по Союзному государству и получать информацию из первоисточника. Тем более, «Первый канал» очень хорошо делает международные обзоры новостей. Все остальные новости — наши, белорусские, и это связка хорошо работает… Мы понимаем, что имея хороший развлекательный контент, мы можем и должны наращивать объем собственных проектов — то, что происходит рядом с нами, что интересно зрителям о Беларуси. И мы сознательно идем именно по этому пути.

Практически единственным источником на развитие контента являются собственные средства канала, в производстве мы придерживаемся главного правила: не делать проекты ради проектов. ОНТ снимает и будет снимать программы, которые окупаются, — за счет рекламы, партнерства с бизнесом.

— Государственные телеканалы не могут легко отказаться от российского контента — и развлекательного, и информационного, — считает медиаэксперт Павлюк Быковский. — Чтобы его заменить, нужны средства. В Беларуси были попытки создавать высокорейтинговые шоу, например, новогодние музыкальные программы, и были успешные, но все-таки единичные примеры. Пока на это выделяется мало денег, а создание даже новостной программы стоит больших денег. Руководитель ОНТ Марат Марков отмечал , что увеличение собственного контента на 1% в течение года потребует 130 тысяч долларов дополнительных средств.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Купить готовый продукт (лицензионные права) для телеканала гораздо дешевле, чем самому снимать кино с нуля. К тому же, в России и Украине эта индустрия развита гораздо больше, чем в Беларуси, этим объясняется, почему на наших телеканалах мы видим фильмы и сериалы производства соседних стран. Беларусь иногда выступает как площадка для съемок, но производитель остается иностранным.

Показательной является ситуация в Украине , где в 2015 году законодательно запретили трансляцию фильмов, произведенных в России после 2014 года — это связано с ситуацией в Крыму и последующим конфликтом на юго-востоке Украины. До запрета доля российского контента на украинских телеканалах составляла от 30 до 90 процентов в сутки, в основном это были развлекательные шоу, концерты и сериалы. С введением и многократным повышением квот на украиноязычный продукт доля национального контента в Украине в прошлом году достигала около 80%, значительно вырос контент из стран ЕС, США и Канады.

Мининформ: 30% белорусского контента — вполне достаточно для телеканалов

В Министерстве информации TUT.BY сообщили, что ведущие белорусские телеканалы выполняют установленную по закону норму — минимум 30% национального контента в месяц.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Некоторые телеканалы («РТР-Беларусь», «НТВ-Беларусь») не дотягивают один-два процента, но до конца года они выйдут на 30%, — считает заместитель начальника управления электронных СМИ и интернет-ресурсов Галина Гусакова. — У региональных телеканалов ситуация сложнее, но мы считаем, они могут заполнить эфир популярными художественными фильмами белорусского производства.

В Министерстве информации считают, что показатель 30% для белорусского контента «вполне достаточный».

— Никто не ставит невыполнимых задач, — поясняет Галина Гусакова. — Самые высокие рейтинги не у «Поля чудес» и такого рода программ, а у новостей, уровень доверия новостям на белорусском телевидении достаточно высокий (процент уровня доверия в Министерстве не называли. — Прим. TUT.BY). Но как и в случае с газетами, аудитория у телевидения все старше и старше, поэтому нужно делать упор на онлайн-вещание и соцсети.

«Государственные телеканалы формируют российскую повестку дня в Беларуси»

Белорусская ассоциация журналистов провела мониторинг пророссийской пропаганды на белорусском телевидении. Эксперты пришли к выводу, что основным источником пророссийской пропаганды в Беларуси остается телевидение. Около 49% передач, показанных в прайм-тайм телеканалами, включенными в обязательный общедоступный пакет, — российского производства. Четыре телеканала, включая белорусские РТР-Беларусь, НТВ-Беларусь и ОНТ, демонстрировали в прайм-тайм более 60% продукции российского производства.



Результаты мониторинга БАЖ о пророссийской пропаганде на белорусском телевидении Фото: БАЖ

— При просмотре белорусских телеканалов создается впечатление, что они не совсем белорусские по своему содержанию, — говорит председатель БАЖ Андрей Бастунец. — Кажется, мы живем в русском мире, причем не только из новостной политики, большинство развлекательного контента — российского производства. В результате белорусы живут больше российской повесткой дня, чем белорусской.



Результаты мониторинга БАЖ о пророссийской пропаганде на белорусском телевидении Фото: БАЖ

Андрей Бастунец обращает внимание, что выпуски белорусских новостей на некоторых телеканалах идут вслед за выпуском российских новостей, — «зритель воспринимает это как единое целое».

— Я задавал вопрос на встрече в Министерстве информации, почему государственные телеканалы так медленно увеличивают собственный контент. Ответ был, что есть сложности, в том числе финансовые, но меры принимаются. Что мы видим на самом деле? Финансирование на БТ с каждым годом увеличивается : в 2018 году — 37,7 млн долларов, в 2019 году — 50,7 млн долларов, в 2020 — 55,2 млн долларов. Но доля национального контента так стремительно не растет. Чтобы укрепить информационный суверенитет, не надо вкачивать деньги в государственные СМИ, надо дать свободу независимым медиа.