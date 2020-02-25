ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

VIII съезд Федерации профсоюзов Беларуси пройдет в Минске

25.02.2020 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

Отчетно-выборная кампания завершится 28 февраля VIII съездом Федерации профсоюзов Беларуси. Это масштабное мероприятие – значимое событие в общественной жизни страны. На профсоюзный форум избрано 508 делегатов со всей страны – представители всех регионов и отраслей. Выполнять такую миссию для каждого из участников очень почетно и вместе с тем ответственно. На съезде подведут итоги работы Федерации профсоюзов за пять лет и определят основные направления на ближайший период, поставят новые задачи, над решением которых предстоит трудиться. Все они будут отражены в программе деятельности ФПБ на 2020- 2025 гг.

Профсоюзные активисты уже работают с этим документом. Для представителей Борисовщины очень важно, чтобы в нем были отражены в том числе интересы борисовчан и проблематика, актуальная для нашего района.

Проделанная в предыдущие годы работа, как никогда, показала силу профсоюзного движения в стране. По инициативе профсоюзов внесены важные изменения в законодательные акты. Это позволит улучшить жизнь трудящихся. Впервые в истории Федерация профсоюзов наравне с органами исполнительной и законодательной власти выступила одним из разработчиков законопроекта по изменению Трудового кодекса. Всего ФПБ были внесены предложения по изменению более 30 статей. Все они направлены на то, чтобы дать дополнительные гарантии и улучшить положение работников предприятий  организаций.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прошлый год был очень ответственным для профсоюзного движения Беларуси. По всей стране проходили отчетно-выборные собрания и конференции профсоюзных...
 
Новости дня
Новости общества
 
Маршрут № 52 могут продлить на три километра благодаря новым троллейбусам с автономным ходом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

24.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
25.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика