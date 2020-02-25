VIII съезд Федерации профсоюзов Беларуси пройдет в Минске

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Отчетно-выборная кампания завершится 28 февраля VIII съездом Федерации профсоюзов Беларуси. Это масштабное мероприятие – значимое событие в общественной жизни страны. На профсоюзный форум избрано 508 делегатов со всей страны – представители всех регионов и отраслей. Выполнять такую миссию для каждого из участников очень почетно и вместе с тем ответственно. На съезде подведут итоги работы Федерации профсоюзов за пять лет и определят основные направления на ближайший период, поставят новые задачи, над решением которых предстоит трудиться. Все они будут отражены в программе деятельности ФПБ на 2020- 2025 гг.

Профсоюзные активисты уже работают с этим документом. Для представителей Борисовщины очень важно, чтобы в нем были отражены в том числе интересы борисовчан и проблематика, актуальная для нашего района.

Проделанная в предыдущие годы работа, как никогда, показала силу профсоюзного движения в стране. По инициативе профсоюзов внесены важные изменения в законодательные акты. Это позволит улучшить жизнь трудящихся. Впервые в истории Федерация профсоюзов наравне с органами исполнительной и законодательной власти выступила одним из разработчиков законопроекта по изменению Трудового кодекса. Всего ФПБ были внесены предложения по изменению более 30 статей. Все они направлены на то, чтобы дать дополнительные гарантии и улучшить положение работников предприятий организаций.