8-й съезд Федерации профсоюзов Беларуси состоится в феврале

Источник материала: Полесская правда



Четыре миллиона белорусов объединяет Федерация профсоюзов Беларуси. Это самая массовая организация в нашей стране. Ячейки созданы и на предприятиях, и в трудовых коллективах. В феврале состоится очередной съезд – главное для профсоюзов событие пятилетия. Планируется, что в его работе примет участие Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Своими ожиданиями от мероприятия мы попросили поделиться председателя Пинского районного объединения профсоюзов, входящих в Федерацию профсоюзов Беларуси, Виталия Наривончика:

– Весь прошлый год был очень ответственный для профсоюзного движения. По всей стране проходили отчетно-выборные собрания и конференции профсоюзных организаций предприятий и районов. Мы подводили итоги проделанной за пять лет работы и намечали планы на будущее. В этом году отчетно-выборная кампания подходит к своему финалу и завершится 28 февраля восьмым съездом Федерации профсоюзов Беларуси. Избраны 508 делегатов со всей страны – представители от всех регионов и отраслей.

Для меня очень почетно и вместе с тем ответственно представлять наш район на этом масштабном мероприятии. На съезде нам предстоит определить основные направления работы на ближайший период, поставить задачи, над решением которых будем работать следующие пять лет. Все они будут отражены в программе деятельности ФПБ на 2020-2025 годы. Мы уже работаем с этим документом. И для меня важно, чтобы в нем были максимально отражены интересы молодых людей – повышение социального статуса работающей молодежи и обучающихся, расширение в молодежной среде влияния профсоюзов, рост профсоюзного членства, привлечения молодых профсоюзных активистов к участию во всех направлениях деятельности профсоюзов.

Районное объединение профсоюзов, отраслевые профсоюзы, молодежные общественные организации района должны в предстоящем периоде приложить все усилия по включению в соглашения и коллективные договоры организаций положений, направленных на повышение уровня социально-экономических гарантий для молодежи, а также их реализации в полном объеме.

Работа, сделанная в предыдущие годы, как никогда, показала силу профсоюзного движения страны. Это авторитетная организация, позиция которой имеет вес на всех уровнях – от местной власти до правительства. По нашей инициативе были приняты важные изменения в законодательных актах, которые улучшают жизнь трудящихся. Впервые в истории Федерация профсоюзов наравне с органами исполнительной и законодательной власти выступила одним из разработчиков законопроекта по изменению Трудового кодекса. Всего ФПБ были внесены предложения по изменению более 30 статей. Все они направлены на то, чтобы дать дополнительные гарантии и улучшить положение трудящихся.

Наталья МИЛЕВСКАЯ

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