Семейный праздник в рамках Единого дня безопасности прошел в Борисове

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Воскресный день начался для борисовчан с пасмурной и ветреной погоды. Казалось, что дождь и холод смогут испортить все – и настроение, и любой праздник. Однако, как известно, у природы нет плохой погоды, а спасатели не привыкли так легко сдаваться перед непогодой. И запланированный на этот день праздник безопасности состоялся!

Около самого большого и известного объекта города, стадиона «Борисов-Арена», развернули свою работу игровые площадки безопасности, которые помогли организовать ребята из клубов юных спасателей-пожарных двух борисовских школ – №20 и №22. В помещении детского игрового центра работали волонтеры Белорусского общества Красного Креста, а настоящая пожарная машина с ростовыми куклами встречала гостей праздника. И взрослые, и дети прошли «обучение» на площадках безопасности. По итогам каждого «испытания» участник получал «жетон», а накопив определенное их количество можно было сделать обмен на подарок от спасателей.

Однако, чтобы каждый смог не только продемонстрировать знания в области безопасности жизнедеятельности, но и проявить творческие способности, работники МЧС предложили всем желающим принять участие в двух конкурсах – на лучший рисунок на асфальте по пожарной тематике и на лучшую придуманную «пожарную» сказку. И, конечно же, призы и подарки нашли своих героев. Хотя, к слову, выбрать победителей было достаточно сложно – взрослые и дети приложили максимум усилий, фантазии и хорошего настроения.

И, видимо, полученный заряд бодрости, полезных знаний, добрых слов и улыбок в этот день сделали свое дело – непогода отступила, и еще одним подарком в этот праздничный день для всех гостей стало настоящее весеннее солнышко.