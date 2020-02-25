Маршрут № 52 могут продлить на три километра благодаря новым троллейбусам с автономным ходом

Источник материала: Tut.by

Троллейбусный маршрут № 52 могут продлить от диспетчерской станции «Кунцевщина» до улицы Люцинской. Это станет возможным благодаря появлению троллейбусов с автономным ходом, сообщает агентство «Минск-Новости» .



Троллейбус с автономным ходом. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Маршрут троллейбусов № 52 «ДС «Малиновка-4» — ДС «Кунцевщина» могут пустить до улицы Люцинской. Но это произойдет не раньше, чем в «Минсктранс» поступит достаточное количество автономных троллейбусов, отмечают на предприятии «Столичный транспорт и связь».

Такую технику планируют использовать на продленном маршруте № 52: примерно три километра в одном направлении и столько же в обратном машины смогут идти без контактной сети.

Транспортники говорят, что если удастся осуществить эти планы, с автобусного маршрута № 42 «ДС «Сухарево» — Люцинская», вероятно, снимут две-три машины, перераспределив их на другие направления.

52-й маршрут лишь один из возможных вариантов использования автономных троллейбусов в Минске.

Первые автономные троллейбусы поступили в 4-й троллейбусный парк, и они работают на 44-м маршруте. Есть предложения восстановить работавший прежде троллейбусный маршрут № 1, вместо которого сейчас ходят автобусы 921-го, продлить 62-й троллейбусный в Копище, 4-й троллейбусный — до диспетчерской станции «Запад-3».

Директор 4-го троллейбусного парка Александр Радевич рассказывал TUT.BY о преимуществах такой техники.

— С такими троллейбусами в новых микрорайонах можно продлевать маршруты без необходимости строить контактную сеть, дополнительные тяговые подстанции, которые требуют серьезных финансовых вложений. Автономный ход рассчитан на 15 километров без подзарядки. Плюс, со слов производителя, еще остается запас — 30% зарядки.