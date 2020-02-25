Беларусь принимает миссию МАГАТЭ

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В течение двух недель эксперты МАГАТЭ будут анализировать инфраструктуру ядерной энергетики Беларуси по 19 направлениям. В списке – подготовка кадров, готовность к авариям и реагирование на них, обращение с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом, радиационная безопасность и другие.

В ходе мероприятий миссии эксперты МАГАТЭ рассмотрят подготовленный белорусской стороной отчет о развитии всех направлений ядерной инфраструктуры, а также проведут совещания с белорусскими специалистами по каждому из направлений. На основании полученных данных и информации будет подготовлен соответствующий отчет.