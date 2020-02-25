Откуда в Беларуси тесты на коронавирус, если инфекция новая? Объяснил министр здравоохранения

Источник материала: Tut.by

В Беларуси есть два вида тестов на новый вид коронавируса: один отечественного производства, второй нам передала Россия. Об этом перед итоговой годовой коллегией Минздрава рассказал министр здравоохранения Владимир Караник.



Министр здравоохранения Владимир Караник. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Некоторые задаются вопросом, каким образом мы проводим лабораторное тестирование, откуда у нас тесты, раз вирус новый? Могу сказать, что ДНК вируса Всемирная организация здравоохранения передала всем заинтересованным, и это позволило составить тест-системы, чтобы проводить ПЦР-диагностику в режиме реального времени. У нас есть два вида тестов — отечественного производства и переданные Россией. Поэтому в ряде случаев мы проводим двойной контроль. Лабораторные тесты есть в достаточном количестве, их качество проверено независимыми экспертами, и мы не сомневаемся в их результатах, — прокомментировал Владимир Караник.

На сегодня в Беларуси не зарегистрировано ни одного случая коронавируса. При этом Минздрав усилил санитарно-эпидемиологический надзор в связи с распространением коронавируса COVID-19 в Европейском регионе и других странах мира и рекомендует белорусам по возможности воздержаться от посещения тех регионов северной части Италии, где объявлен карантин,

Санитарно-карантинным контролем на государственной границе уже охвачены почти 570 тысяч человек, в том числе 1137 человек, находившихся в Китае в течение предыдущих 14 дней. Всего в Беларуси выявлено 82 человека с симптомами острой респираторной инфекции, которые посещали КНР, их госпитализировали в инфекционные стационары, где оказали необходимую медицинскую помощь, провели лабораторные исследования. Ни в одном из случаев коронавирус не подтвердился. В шести случаях были идентифицированы вирусы гриппа (вирус гриппа В и вирус гриппа А (H1N1), в одном случае — другие респираторные вирусы, в шести случаях — микоплазма, в одном случае — микст-инфекция (вирус гриппа А (H1N1) + микоплазма).

Всего в Беларусь после каникул прибыли 325 студентов из Китая из 920. Из них 141 студент сейчас находится под медицинским наблюдением в оздоровительном комплексе «Бригантина» и в Минском областном центре медицинской реабилитации «Загорье», за 184 студентами медицинское наблюдение закончено.

По состоянию на 24 февраля в «Белорусскую Национальную биотехнологическую корпорацию» прибыли 196 работников из КНР, в Белорусский индустриальный парк «Великий камень» — 69 работников. Там организовали временное изолированное размещение людей с минимизацией контакта с окружающими, медики наблюдают. Симптомов инфекционных заболеваний у этих людей нет.