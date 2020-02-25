«Зверь не стоит человеческой жизни». Опытные егери рассказали, почему и как происходят трагедии на охоте

Источник материала: Tut.by

На днях во время охоты случайно застрелили известного в Докшицах бизнесмена Валерия Янчака. Предположительно, роковой выстрел сделал его друг и партнер по охоте, глава Докшицкого райисполкома Олег Пинчук. К сожалению, такие истории происходят не первый раз: по роковой ошибке от выстрела отца погибал сын, один сосед стрелял в другого, кого-то лишал жизни лучший друг. TUT.BY спросил у опытных охотников, почему и когда охота может закончиться трагедией, насколько безопасно выходить на зверя ночью и какое правило должен знать каждый охотник.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

Сейчас Следственный комитет разбирается в истории, которая произошла во время охоты вечером 21 февраля в Городокском районе Витебской области. Как узнал TUT.BY, бизнесмен Валерий Янчак с главой Докшицкого райисполкома Олегом Пинчуком поехали на волка в охотничье угодие «Дивия», где Янчака по неосторожности застрелили. В «Дивии» от каких-либо комментариев отказались.

Сразу после трагедии те, кто не связан с охотой, задавались вопросами: как можно охотиться ночью — а в 21 час, когда произошла трагедия, в феврале стоит непроглядная темень? Разве это не опасно? Как можно стрелять по зверю, которого не видишь? TUT.BY попросил опытных охотников рассказать про основные правила поведения в лесу.

Разговор инженер по охотничьему хозяйству Волковысского лесхоза Андрей Малышко начинает с того, что «все правила охоты уже давно написаны кровью».

— Стрелять — только по четкой и ясно видимой цели. И неважно, когда человек охотится — днем или ночью. Я своим охотникам всегда говорю: «Ребята, ни один зверь, ни один кусок мяса не стоит человеческой жизни». Перед тем как начать охоту, доводятся основные правила: какое животное можно добывать, по чем стрелять, какой зверь трофейный… Вот отсюда в том числе вытекает правило про четкую и видимую цель. Например, если разрешено добывать только самку, значит, запрещено стрелять в оленя-рогача. Каждая такая ошибка наказывается штрафом. Кроме того, при сдаче экзамена экзамена для получения государственного удостоверения на право охоты является наличие у будущего охотника документа, подтверждающего прохождение подготовки. есть тема «правила безопасного поведения». Например, когда приходят ко мне, я сразу запрещаю алкоголь — чтобы не представлять угрозу ни для себя, ни для других. Если человек выпивший, на охоту не допускаю.

«Ребята, ни один зверь, ни один кусок мяса не стоит человеческой жизни»

Про единственное золотое правило на охоте говорит и Павел Кипцевич, начальник охотничьего хозяйства «Затишье» Ивацевичского района Бересткой области.

— Стрелять нужно не на шорох — только если видишь цель. Чаще всего ошибки допускают молодые охотники, их и нужно бояться.

По словам Кипцевича, «самая охота» — рано утром и вечером, как стемнеет, до 24.00. И она считается безопасной, если соблюдать правила.

— Есть разные сроки охоты. К примеру, загонная охота с собаками разрешена в светлое время суток с 1 октября по 31 декабря. А остальные проходят в оставшееся время, — объясняет Андрей Малышко. — Если взять того же оленя — он сумеречный зверь, выходит где-то с 19.30 и до утра, это время его движения. Волк, косуля, кабан тоже ведут ночной образ жизни, получается, и охотники вместе с ними.

«Пусть зверь пробежит хоть десять раз! Лучше его не добыть, чем совершить ошибку»

Когда в охотничье хозяйство «Затишье» приезжают охотники, на группу в 2−5 человек выделяется один или два егеря. Они следят за всем, что происходит, доставляет группу на место, определяют позиции охотников.

— Одному без сопровождения можно ходить только на бобра, — уточняет начальник охотугодья Павел Кипцевич.

Наши собеседники не знают, был ли выделен на конкретной охоте в Городокском районе 21 февраля в сопровождение егерь, но «если два человека — всегда дается».

Каждый охотник расписывается в путевке, что ознакомлен с правилами техники безопасности, но руководитель охоты также несет ответственность.

— У нас 8 тысяч гектаров, стараюсь, чтобы больше трех человек там не было. У современного оружия дальность поражения большая, поэтому, если где-то раздается выстрел, нужно разделить охотников каким-нибудь оврагом, лесом, чтобы они не пресекались друг с другом. Вообще стараюсь проводить индивидуальные охоты, потому что уверен в том, куда пойдет человек, по чем будет стрелять. Я как подстраховка, смотрю в свой тепловизор — и вижу, что происходит. Проще говоря — как нянька, — продолжает рассказывать Андрей Малышко, инженер по охотничьему хозяйству Волковысского лесхоза.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Василий Федосенко для TUT.BY

Как отмечают наши собеседники, выходя на зверя ночью, каждый охотник должен брать прибор ночного видения или тепловизор. С ними в лесу все можно увидеть «как на ладони». И чтобы избежать несчастных случаев, при каждом инструктаже вспоминают трагедии, произошедшие на охоте.

— Этот вопрос поднимается всегда, а не так, что раз сказали — и забыли. Например, несколько лет назад в Ивацевичском районе брат случайно застрелил брата, — вспоминает Павел Кипцевич. — Опытные охотники редко допускают такие ошибки, они всегда смотрят на цель прежде, чем выстрелить.

«Раздается выстрел на авось, потому что кому-то кажется, что там волк — а там человек»

— Лично я считаю, пусть зверь пробежит хоть десять раз, лучше его не добыть, чем совершить ошибку, — рассуждает Андрей Малышко. — Во время инструктажа помогает черный юмор: «Ребята, смотрите, кто хотел прийти домой — тот вернулся, а кто выпил соточку — нет». Почему происходят трагедии? Или стреляют на шорох, или бывают другие ситуации. Перед охотником пробежал волк, а второй охотник слез с вышки и пошел посмотреть. И тут раздается выстрел на авось, потому что кому-то кажется, что там волк — а там человек. Много факторов складывается в таких ситуациях. Если человек идет в лес ради куска мяса, это уже не охотник. Нужно получать эстетическое удовольствие от общения с природой, понаблюдать за зверем. Так красиво, когда выходят статные олени с рогами! Но есть и те, кому всегда мало, так называемые «мясники» — у них сразу колбаса в глазах.

Когда еще охота заканчивалась трагедией?

В 2010 году в Ивацевичском районе сын во время ночной охоты случайно застрелил отца, там же несколько лет спустя брат по неосторожности выстрелил в брата.

В 2011 году в Берестовицком районе ошибка охотника стоила жизни его другу.

В 2016 году история повторилась, но уже в Пружанском районе: охотник отреагировал на шум, выстрелил — и пуля попала в друга детства.

Аналогичная история произошла в 2017 в Россонском районе. Мужчина вышел на берег реки и начал стрелять, не понимая, что на другом берегу был его друг. Охотник умер в тот же день.

А в 2019 году трагедией в Кировском районе районе закончилась охота на лося и косулю — погиб 31-летний мужчина.