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В Полоцке школьник обокрал учителя физкультуры: думал, что тот богат
25.02.2020 16:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Инцидент произошел в одной из школ Полоцка. 14-летний восьмиклассник и 28-летний учитель физкультуры ходили на тренировки в один спортзал. Одно из занятий закончилось тем, что школьник обокрал педагога,
Учитель физкультуры и ученик были знакомы наглядно: ходили в один спортзал. Там школьник и обратил внимание на педагога — тот модно одевался и ездил на хорошем автомобиле. Решив, что мужчина богат, восьмиклассник решил его обокрасть.
Парень рассказал о своей задумке товарищам в надежде на их помощь. Однако те не захотели ввязываться в криминал. Тогда восьмиклассник решил действовать сам.
В раздевалке он вытащил из кармана куртки физрука кошелек. Там было 30 долларов и две банковские карты. Деньги школьник забрал, а карточки выбросил.
Очень скоро школьника вычислили: он еще даже не успел ничего потратить.
Возбуждено уголовное дело за кражу.
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Парень рассказал о своей задумке товарищам в надежде на их помощь. Однако те не захотели ввязываться в криминал. Тогда восьмиклассник пошел на «дело» сам.
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