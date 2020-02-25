Граждане, заготавливающие и реализующие лом цветных металлов – под контролем ИМНС

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В ходе мероприятий установлен гражданин «Б», заготавливавший лом цветных металлов, аккумуляторные батареи, бывшие в употреблении, на протяжении двух лет, также установлен доход от осуществления такой деятельности.

При обследовании его помещений обнаружен лом в количестве свыше 102,2 тонн, на сумму более 90,0 тыс. руб.

В отношении гражданина начат административный процесс, по окончании которого Экономическим судом Минской области вынесено постановление о конфискации лома цветных металлов, дохода, полученного от такой деятельности, а также гражданин «Б» привлечен к административной ответственности на сумму свыше 100 руб.

Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Минской области, напоминает гражданам, что такая деятельность может осуществляться только субъектами хозяйствования, зарегистрированными в установленном порядке и при наличии специального разрешения (лицензии).