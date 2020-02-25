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В Дубровно личный прием граждан провел депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Дубов.

25.02.2020 — Новости Общества | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

 

В Дубровно личный прием граждан провел депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Дубов.

В понедельник в Дубровно личный прием граждан провел депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Дубов. На прием записалось три человека, все люди пенсионного возраста. Вопросы были как част­ного, так и общего плана. Так, житель агрогородка Станиславово Виктор Гомелев обеспокоен состоянием своего здоровья и неудачными попытками получения II группы инвалидности по зрению. Решить данную проблему могут только специалисты МРЭК. Поэтому обратившемуся рекомендовали пройти очередной курс лечения и взять напра­вление на комиссию. Обещали помочь и с доставкой в г.Витебск транспортом районной боль­ницы.

Жительница г.Дубровно Екатерина Чаплева выразила недовольство населения правобережной части города в связи с отсутствием почтового отделения и отделения банка. Почта была закрыта в 2013 году, а отделение банка перестало функционировать в феврале 2019 года.

Многие жители, особенно преклонного возраста испытывают большие неудобства, чтобы до­браться до банка или почты в центре города. Некоторые пользуются услугами почтальонов, однако это не всегда удобно. Местная власть пыталась решать проблему, обращалась с просьбами к представителям банка и почты, но безрезультатно.

Александр Дубов подтвердил, что с подобной ситуацией столкнулся и в других районах округа. Он намерен сделать депутатский запрос в Министерство связи и информатизации. Ведь оно обязано проводить единую государ­ственную политику, а почтовая связь должна быть неотъемлемой частью социальной инфраструктуры.

С просьбой о ремонте тротуара по ул.Витебской обратилась к депутату жительница г.Дубровно Надежда Болдышева. Как пояснил Александр Шатравко, заместитель председателя Дубровенского райисполкома, ее просьба будет учтена и по возможности ремонт тротуара проведут. Однако, в Дубровно еще достаточно много улиц (например, ул.Кондратьева, ул.Смирнова, ул.Красноармейская и другие), где вообще тротуары отсутствуют. Поэтому все эти вопросы буду решаться по мере финансирования, очередности и степени важности для населения.

Подводя итоги приема граждан, Александр Дубов отметил, что традиционно в райцентрах население волнуют вопросы ЖКХ, содержания дорог, благоустрой­ства территорий и сферы обслуживания. Дубровенщина ничем не отличается. Чувствуется, что районная власть знает проблемы, вникает в суть вопросов и решает их.

—Все должно делаться грамотно, профессионально, с учетом мнения людей. Может быть, надо чаще проводить общественные обсуждения, разъяснять жителям, что и как планируется изменить в том или ином населенном пункте, части города, — такое мнение высказал Александр Дубов по итогам приема граждан в Дубровен­ском районе.

Светлана ШУРПАКОВА.

 
Теги: Витебск
 
 
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  В понедельник в Дубровно личный прием граждан провел депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Дубов. На прием...
 
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